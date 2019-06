Suomalaiset tekoälyhuiput auttavat brittejä panemaan Facebookin kuriin – ymmärtävä ja oppiva moderaattorirobotti osaa kaikki maailman kielet

Suomalaiset tekoälyasiantuntijat auttavat Britannian parlamenttia laittamaan teknologiajätit vastuuseen sisällöistään. Parlamentti on kutsunut suomalaisen tekoäly-yrityksen, Utopia Analyticsin, neuvomaan tekoälyn käytössä verkkosisältöjen siistimisessä.

Britanniassa lainsäätäjät ovat esittäneet uutta lakiehdotusta, joka asettaisi Facebookin ja Googlen kaltaiset teknologiajätit vastuuseen palvelujensa haitallisista sisällöistä. Yhtiöitä voitaisiin rangaista, jos ne eivät onnistu poistamaan muun muassa lapsen hyväksikäyttöön, terrorismiin, valeuutisiin ja nettikiusaamiseen liittyvää materiaalia.

Ongelman ratkomiseksi Utopia Analytics on kehittänyt oppivan "moderaattorirobotin", jonka tarkoitus on helpottaa ihmismoderaattorien urakkaa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Moderointi tarkoittaa verkkosisältöjen suodattamista. Utopia Analyticsin toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Mari-Sanna Paukkeri vertaa moderointia festarien järjestyksenvalvontaan.

– Musiikkitapahtumiin tarvitaan järjestyksenvalvojia pitämään huolta siitä, että jos joku ei käyttäydy, hänet poistetaan. Digitaalisessa maailmassa tarvitaan samanlaista. Keskustelu on sallittua ja kaikesta saa puhua, mutta jos et käyttäydy, lähdet pois.

Varsinainen kielinörtti

Paukkeri arvioi, että suuri osa verkkokeskusteluiden moderoinnista tehdään yhä käsin. Sosiaalisessa mediassa nopeus ja moderoitavat määrät ovat kuitenkin toista luokkaa kuin festareilla.

Paukkerin yrityksen kehittämä tekoäly toimii niin, että sille syötetään kasa ihmisten tekemiä moderointipäätöksiä, joiden pohjalta se oppii, millaiset sisällöt ovat hyväksyttäviä ja mitkä eivät.

Paukkerin mukaan hänen yrityksensä kehittämän tekoälyn algoritmit osaavat lukea kaikkia kieliä, mikä on koko maailman mittakaavassa harvinaista.

Joillakin alustoilla on jo käytössä erilaisia sanafilttereitä, joiden haaviin jäävät sellaiset sisällöt, joissa esiintyy jokin tietty sana.

– Ne ovat todella hankalia, koska älykkäät ihmiset keksivät aina erilaisia keinoja kiertää filtterin. Siksi tarvitaan paljon älykkäämpää teknologiaa että saadaan kiertely-yritykset kiinni, Paukkeri sanoo.

Facebook laahaa jälkijunassa

Suomalaisyrityksen kehittämä tekoäly ymmärtää myös tekstien merkityksiä, mikä ei myöskään aina ole helppoa.

– Sosiaalisessa mediassa käytetään paljon epätarkkaa kieltä: on puhekielisyyttä, kirjoitusvirheitä ja murteita. Nämä eivät ole mikään ongelma. Jos ihmiset ovat ne ymmärtäneet, myös kone oppii ne ymmärtämään.

Myös Facebookilla on suunnitteilla vastaava tekoälyyn perustuva työkalu. Perustaja Mark Zuckerberg arvioi viime vuonna Yhdysvaltain senaatin kuulemisessa, että tekoäly voisi olla valmiina 5–10 vuoden päästä.

Se on pitkä aika ongelmassa, joka pitäisi ratkaista heti.

– En osaa sanoa, onko se sitä, etteivät he halua vai etteivät he osaa. Jompikumpi tai jokin muu, mutta selkeästi he eivät ole saaneet moderointia kuntoon, Paukkeri toteaa.

Ei korvaa ihmisiä

Paukkeri korostaa, että tekoäly toimii ainoastaan työkaluna. Mediayritykset päättävät itse, mitä haluavat julkaista ja mitä eivät.

– Mediataloilla on hiukan toisistaan poikkeavat käytännöt siinä, mitä moderoidaan. Meille on tärkeää, ettei tekoälyä käytetä YK:n ihmisoikeusjulistuksen vastaisesti.

Myös Facebook käyttää jo tekoälyä sisältöjensä siistimiseen, mutta sen toimivuus on kyseenalaistettu moneen otteeseen. Yhdysvaltalaisen teknologiauutissivusto The Vergen mukaan tekoäly ei ehkä koskaan voi korvata ihmismoderaattoreita esimerkiksi siksi, ettei tekoäly välttämättä ymmärrä rajatapauksia.

Paukkerin mukaan tekoälystä onkin apua lähinnä rutiinimoderoinnissa, jolloin kinkkisemmät tapaukset jäävät ihmisten harkittaviksi. Käyttäjät voivat antaa moderoinneista palautetta, ja tarvittaessa sisällöt palautetaan ihmismoderaattorien arvioitaviksi.

Vaikutuksia suomalaisiinkin

Parlamentti kuulee Utopia Analyticsin asiantuntijoita lakia valmistelevassa valiokunnassa tiistaina. Paukkeri arvioi, että Iso-Britannian mahdolliset päätökset tiukentaa teknologiajättien vastuuta sisällöistään vaikuttaisivat myös suomalaisiin, jotka käyttävät samoja palveluja.

– Heillä (briteillä) on iso mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten Euroopassa saa toimia, Paukkeri sanoo.