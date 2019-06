EU:n ja USA:n välejä kiristävä puolustuskysymys Suomen työpöydälle

Yhdysvaltojen mahdollisuus osallistua EU:n puolustusprojekteihin pysyy edelleen avoimena. Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) kertoo, että keskustelut kolmansien maiden osallistumisesta ovat jatkumassa Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella.

EU-maiden ulko- ja puolustusministerit olivat maanantaina koolla Luxemburgissa.

Yhdysvallat varoitti EU:ta toukokuussa suhteiden vaarantumisesta, jos maa suljetaan ulos puolustusalan projekteista.

Muun muassa AFP kertoi toukokuussa Yhdysvaltojen kirjelmöineen EU:lle huolistaan. USA:n mukaan EU:n puolustusyhteistyön säännöt voisivat johtaa "dramaattiseen takaiskuun" yhdentymisessä, jota puolustussektorilla on nähty kolmen viime vuosikymmenen aikana.

EU-maiden periaatteena on, että kolmas maa voidaan poikkeustapauksissa kutsua mukaan pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) projekteihin, jos maa tuo mukanaan selvää lisäarvoa.

– Tämä on ehkä sellainen yksittäinen kysymys, mistä on selkeimmin nähtävissä erilaisia painotuksia tällä hetkellä. Se tuli tänäänkin esille, Kaikkonen kertoi puhelimitse Luxemburgista.

Uusia projekteja etsitään

Tulevana puheenjohtajamaana Suomi suhtautuu kolmansien maiden osallistumiseen Kaikkosen mukaan käytännönläheisesti. Yhdysvallat ei ole ainoa maa, jota päätös varmasti kiinnostaa, vaan samalla ratkaistaan Britannian ja muun muassa Norjan mahdollisuus osallistumiseen.

Pysyvä rakenteellinen yhteistyö on yhteisnimitys projekteille, joita maat tekevät eri kokoonpanoissa. Projekteja on tällä hetkellä 34. Samaan aikaan EU on rakentamassa isompaa puolustusrahastoa, josta tuetaan yhteishankkeita.

Vasta puolitoista vuotta käynnissä ollut PRY on laajenemassa edelleen. Uusia projekti-ideoita on tarkoitus jättää jo heinäkuun loppuun mennessä.

Pysyvässä rakenteellisessa yhteistyössä ovat mukana kaikki muut EU-maat paitsi Tanska, Malta ja Britannia.