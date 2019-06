Haisujumaltenpuusta japaninhumalaan – EU:n vieraslajiluettelo täydentyi uusilla lajeilla

EU:n luetteloa haitallisista vieraslajeista on jälleen täydennetty. Aiemmin 49 lajia sisältäneessä luettelossa on lisäyksen jälkeen yhteensä 66 lajia, joiden maahantuonti, myynti, kasvatus, käyttö ja ympäristöön päästäminen on kiellettyä koko EU:n alueella.

Uusia luetteloon lisättyjä kasvilajeja ovat muun muassa siniakaasia, haisujumaltenpuu, oranssivarrasheinä ja japaninhumala. Lisäksi luetteloon päätyi kaksi kalaa, yksi lintu sekä yksi laakamato.