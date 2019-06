Rinteen ja Löfvenin keskusteluissa esillä EU:n huippuvirat

Pääministeri Antti Rinne (sd.) tapasi tiistaina ensimmäistä kertaa virassa Ruotsin pääministerin Stefan Löfvenin. Tukholmassa pidetyn tapaamisen keskiöön nousivat Euroopan unionia koskevat aiheet.

Myös niin sanotuista huippuviroista keskusteltiin. Löfvenin mukaan on kuitenkin epävarmaa, saavutetaanko nimityksistä sopu EU-maiden kesken kesäkuun aikana. Pääministerit kokoontuvat Eurooppa-neuvoston kokoukseen torstaina Brysseliin.

Löfven huomautti, että viiden huippuviran täyttäminen on palapeli, jossa tulee huomioida eri puolueiden ja sukupuolten edustus sekä maantieteellinen tasapaino. Huippuvirkoja ovat muun muassa komission puheenjohtajan, ulkosuhteiden korkean edustajan ja Euroopan keskuspankin (EKP) pääjohtajan tehtävä.

Suomesta EKP:n johtoon on pidetty esillä Suomen Pankin entistä pääjohtajaa Erkki Liikasta sekä nykyistä pääjohtajaa Olli Rehniä.

Syyriaa ja puolustusyhteistyötä sivuttiin

Tiedotustilaisuudessa pääministerit kommentoivat kysyttäessä myös Syyrian kriisin hoitoa. Myös Suomen ja Ruotsin kansalaisia on maassa niin sanotuilla Isis-leireillä. Löfvenin mukaan tilanteeseen liittyy moniulotteisia ongelmia.

– Ensimmäinen on lapset. He ovat tilanteeseen syyttömiä, mutta ratkaisut eivät tältäkään osin ole helppoja. Toinen on kysymys tuomioistuimista, siitä miten alueella tehdyistä rikoksista pitäisi tuomita, Löfven sanoi.

Rinteen mukaan Suomi tukee Ruotsin aloitetta kansainvälisen tuomioistuimen perustamisesta rikosten käsittelyyn.

Muista aiheista pääministerien keskusteluissa nousivat esiin muun muassa Suomen puheenjohtajuuskausi Euroopan unionissa, ilmastonmuutoksen torjunta ja maiden välinen puolustusyhteistyö.