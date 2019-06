Jämsän kolarissa loukkaantuneet poliisit yhä sairaalahoidossa

Jämsän kuolonkolarissa Keski-Suomessa viime viikon torstaina loukkaantuneet kolme ihmistä ovat edelleen sairaalahoidossa, kertoi tutkinnanjohtaja Veli-Pekka Välisaari STT:lle keskiviikkona. Vammoja saaneista kaksi on poliisia.

Rikoskomisario Välisaaren mukaan loukkaantunut kolmikko on saanut lähinnä alarajavammoja, joista osa on vakavia. Heillä on myös yläraajavammoja.

Kolarissa kuoli iäkäs mies, jonka henkilöauto ajautui vastaantulevien kaistalle toistaiseksi tuntemattomasta syystä valtatie 9:llä. Loukkaantuneista yksi oli miehen auton matkustaja, kaksi muuta olivat vastaan tulleessa siviilipoliisiautossa.

Turmassa kuolleen ruumiinavaus oli Välisaaren mukaan vielä keskiviikkona tekemättä. Tämän vuoksi ei ollut selvinnyt, oliko vanhus esimerkiksi saanut sairauskohtauksen ajaessaan, tai ajoiko hän mahdollisesti päihtyneenä.

Henkensä menettänyttä epäillään liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vammantuottamuksesta.