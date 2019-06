Opetusministeriö lopettaa perussuomalaisten nuorten avustuksen maksamisen

Opetus- ja kulttuuriministeriö lopettaa Perussuomalaiset Nuoret ry:n tämän vuoden avustuksen maksamisen ja perii takaisin avustuksesta jo maksetun osuuden. Ministeriö katsoo järjestön toiminnassaan rikkovan nuorisolain tavoitteita.

Avustuksen peruuttaminen liittyy siihen, että PS-Nuoret julkaisi Twitter-tilillään kuvan tummaihoisesta perheestä. Saatteena oli kehotus äänestää EU-vaaleissa perussuomalaisia, "jotta Suomen tulevaisuus ei näyttäisi tältä".

Nuorisolain tavoitteena on edistää muun muassa yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Perussuomalaisten nuorisojärjestön saama avustus on ollut suuruudeltaan 115 000 euroa, josta on jo maksettu 57 500 euron erä, ministeriö tiedottaa.

Ministeriön nuoriso- ja liikuntapolitiikan osaston ylijohtaja Esko Ranto sanoo, että avustusta haluavan järjestön on noudatettava lakia.

– Jos lakia ei halua noudattaa, on järjestön hankittava rahoitus toimintaansa jostain muualta kuin nuorisotyön varoista, hän huomauttaa.

Ministeriön ohella yhdenvertaisuusvaltuutettu on katsonut, että puolueen nuorisojärjestön toiminta on selkeässä ristiriidassa nuorisolain tavoitteen kanssa. Valtuutettu on arvioinut, että järjestön toiminnan voidaan tulkita rikkoneen etniseen alkuperään perustuvan syrjinnän kieltoa tai ainakin se on loukannut tummaihoisten ihmisarvoa ja luonut tummaihoisia kohtaan vihamielistä ja halventavaa ilmapiiriä.

Opetusministeriön mukaan Suomessa on nyt peruutettu ensimmäisen kerran nuorisoalan järjestön avustus siksi, että toiminta on ristiriidassa lain tavoitteiden kanssa.