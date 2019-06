Pääesikunnan päällikkö Timo Kivinen uudeksi Puolustusvoimain komentajaksi

Presidentti Sauli Niinistö on nimittänyt Puolustusvoimain uudeksi komentajaksi kenraaliluutnantti Timo Kivisen, 59. Hän toimii tällä hetkellä Pääesikunnan päällikkönä.

STT kertoi jo eilen, että valtioneuvosto esittää virkaan 59-vuotiasta Kivistä. Nykyisen komentajan Jarmo Lindbergin viisivuotiskausi päättyy heinäkuun lopussa. Hän ei tavoitellut jatkoa virkaan, vaan jää reserviin elokuun alusta.

Kivinen aloittaa tehtävässä elokuun alussa. Kausi jatkuu maaliskuun loppuun 2024, jolloin hänen lakisäänteinen eroamisikänsä täyttyy.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Kivinen on Pääesikunnan päällikkönä ottanut vahvan roolin, ja häntä pidettiin alusta asti yhtenä todennäköisimmistä ehdokkaista uudeksi komentajaksi.

Kivinen osaa venäjää

Uusi komentaja oli määrä valita jo maaliskuussa. Nimitys viivästyi, kun pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitus erosi ja vaihtui toimitusministeristöksi. Oikeuskanslerin linjauksen mukaan esitys uudesta Puolustusvoimain komentajasta ei kuulunut toimitusministeristön toimivaltaan.

Nimitysesityksen teki tuore puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.).

Kivinen on uransa varrella opiskellut muun muassa Yhdysvalloissa ja Britanniassa. Vieraista kielistä hän osaa ruotsin ja englannin lisäksi venäjää. Hän on naimisissa ja hänellä on neljä lasta.

Kivinen on palvellut Pääesikunnan päällikkönä kaksi vuotta. Sitä ennen hän työskenteli strategiapäällikkönä sekä muun muassa sotilasasiamiehenä Budapestissä, Utin jääkärirykmentin komentajana ja Karjalan prikaatin komentajana. Hänet ylennettiin kenraaliluutnantiksi vuonna 2016.

Talouskuri vei eläköityvien kakkukahveja

Kivinen nousee komentajaksi Puolustusvoimien kakkospaikalta, joka on perinteinen mutta ei mitenkään automaattinen reitti komentoketjun huipulle.

Puolustusvoimien ylipäällikkö, presidentti Niinistö pääsee nimittämään tehtävään itseään muistuttavan upseerin, sillä Niinistön tavoin myös Kivinen tunnetaan tiukasta talous- ja laillisuuskurista. Kun viime syksynä selviteltiin, miten Ilmavoimien tilaisuuksissa Lemmenjoella oli toimittu ja oliko joissain henkilövalinnoissa lipsuttu jääviyssäännöksistä, Kivinen määräsi Puolustusvoimien koko henkilöstön kertausluennoille hyvästä hallintotavasta. Myös edustukseen ja sisäisten tilaisuuksien tarjoiluihin on linjattu tiukat ”keksinormit”, eli esimerkiksi eläkkeelle lähtijät voivat jäädä ilman kakkukahveja.

Suunnisti Jukolan viestin raskaimman yöosuuden

Kivistä pidetään tasaisena osaajana sekä tarkkana ja terävänä esimiehenä, joka suhtautuu realistisesti resursseihin ja kykenee tiukkaan priorisointiin. Hänelle asioita esittelevien on paras osata ne ensin itse. Tiukkana esimiehenä Kivinen jakaa mielipiteitä, eikä komentajavalinta ilahduta kaikkia.

Upseerikollegat tuntevat Kivisestä myös hänen rennomman puolensa esimerkiksi urheilun parista. Kovakuntoinen kenraaliluutnantti pyöräilee työmatkojaan Tuusulasta Helsingin keskustaan ja harrastaa erityisesti suunnistusta. Viime viikonlopun Jukolan viestissä hän suunnisti ”Kaaderi-Leijonien” eli korkeista upseereista koostuneen joukkueen riveissä yön raskaimman osuuden aikaan 2.08.54.

Kadettikoulun Kivinen kävi maavoimalinjan laskuvarjojääkärikurssilla, jonka jälkeen hän suoritti Yhdysvaltain armeijan vaativan Ranger-erikoisjoukkokurssin.

Toisin kuin edeltäjänsä Jarmo Lindberg, Kivinen ei tviittaile, ja muutenkin hänen viestintälinjaansa pidetään niukkana.