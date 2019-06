Juhannuksen menoliikenne on tänään vilkkaimmillaan. Ruuhkahuipun on ennustettu osuvan iltapäivälle kello 16 ja 17 välille. Menoliikenteen kiireisin aika kestää noin iltakahdeksaan ja jatkuu vielä huomenna puoleenpäivään saakka.

Tieliikennekeskuksen mukaan ruuhkat ovat todennäköisiä Nelostiellä Heinolasta Jyväskylään ja Viitostiellä Heinolasta Mikkeliin ja Varkauteen.

Koko maahan on luvassa hyvää ajokeliä. Ilmatieteen laitoksen mukaan maan etelä- ja keskiosissa on päivällä verrattain aurinkoista ja laajalti ylletään hellelukemiin. Pohjoisessa on pilvisempää, mutta myös enimmäkseen poutaa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy