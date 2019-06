Yön uutiskooste: EU-johtajat yrittävät päästä sopuun huippuviroista Brysselissä, Kiinan presidentti Xi harvinaiselle vierailulle Pohjois-Koreaan

Juhannuksen menoliikenne käynnistyy aurinkoisessa säässä, ruuhkahuippu kello 16 ja 17 välillä

Juhannuksen menoliikenne on tänään vilkkaimmillaan. Ruuhkahuipun on ennustettu osuvan iltapäivälle kello 16 ja 17 välille. Menoliikenteen kiireisin aika kestää noin iltakahdeksaan ja jatkuu vielä huomenna puoleenpäivään saakka.

Tieliikennekeskuksen mukaan ruuhkat ovat todennäköisiä Nelostiellä Heinolasta Jyväskylään ja Viitostiellä Heinolasta Mikkeliin ja Varkauteen.

Koko maahan on luvassa hyvää ajokeliä. Ilmatieteen laitoksen mukaan maan etelä- ja keskiosissa on päivällä verrattain aurinkoista ja laajalti ylletään hellelukemiin. Pohjoisessa on pilvisempää, mutta myös enimmäkseen poutaa.

Lapsi hukkui kesäpaikan rannassa Sonkajärvellä

Lapsi hukkui Sonkajärvellä Pohjois-Savossa keskiviikkoiltana, kertoo Itä-Suomen poliisi.

Lapsi oli ollut kesäpaikan rannassa järven pinnan alla useita minuutteja, ennen kuin hänet saatiin nostettua vedestä. Lapsi menehtyi elvytystoimenpiteistä huolimatta.

Poliisi jatkaa asian tutkimista kuolemansyyn selvittämisenä.

Hälytys tapauksesta tehtiin puoli yhdeksän aikaan illalla.

Veneilijöitä kuolee eniten kesä- ja heinäkuussa - lämmin sää lisää onnettomuuksien määrää

Lämmin sää lisää vesiliikenneonnettomuuksissa kuolleiden määrää, ja se myös näkyi viime vuoden tilastoissa.

Viime vuonna kuolemaan johtaneita vesiliikenneonnettomuuksia tapahtui eniten kesä- ja heinäkuussa. Kuolemaan johtaneet onnettomuudet alkavat tilastollisesti lähes aina veneen kaatumisesta tai kallistumisesta.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin mukaan vuonna 2018 vesiliikenneonnettomuuksissa kuoli 52 henkilöä, kun edellisvuonna vastaava luku oli 36. Vesiliikenneonnettomuuksien tilastojen mukaan viime vuosi oli hyvin lähellä pidemmän ajan keskiarvoa.

EU-johtajat yrittävät päästä sopuun huippuviroista Brysselissä

Tiedonmuruset ovat olleet vähissä, kun EU-johtajat ovat valmistautuneet neuvotteluihin EU:n huippuviroista. EU-johtajat kokoontuvat tänään huippukokoukseen tarkoituksenaan päättää keskeisistä nimityksistä.

Suomesta Brysseliin matkustaa nyt ensimmäistä kertaa pääministerinä Antti Rinne (sd.).

Seuraajaa haetaan EU-komission puheenjohtajalle Jean-Claude Junckerille, huippukokouksia johtavalle Donald Tuskille, ulkosuhteista vastaavalle Federica Mogherinille ja EKP:n pääjohtajalle Mario Draghille. Parlamentin puolella poliittiset ryhmät vääntävät kättä puhemies Antonio Tajanin seuraajasta.

Tehtävä on niin vaikea, että on mahdollista, ettei valmista saada vielä tässä kokouksessa.

Intia ohittaa Kiinan maailman väkirikkaimpana maana alle 10 vuoden sisällä, ennakoi YK-raportti

Intia ohittaa Kiinan maailman väkirikkaimpana maana alle kymmenen vuoden kuluessa, ennakoi tuore YK-raportti. Tällä hetkellä Kiinassa ja Intiassa asuu yhteensä noin 37 prosenttia maailman väestöstä.

Kiinan väkiluku on noin 1,4 miljardia, kun Intiassa asuvia on noin 1,3 miljardia. Tällä viikolla julkaistu raportti arvioi, että Intian väkiluku ohittaa Kiinan vuoteen 2027 mennessä.

Seuraavina vuosikymmeninä kymmenien maiden väestön odotetaan vähenevän pääosin alhaisen syntyvyyden vuoksi. Joissakin maissa taustalla on myös maastamuuton suuri määrä. Kiinan väkiluvun odotetaan laskevan vuoteen 2050 mennessä yli kaksi prosenttia.

Ikääntyvän väestön kanssa painiva Kiina on yrittänyt kääntää kurssia ja luopunut yhden lapsen politiikastaan, mutta yritykset lisätä syntyvyyttä ovat epäonnistuneet, kertoo CNN.

Kiinan presidentti Xi harvinaiselle vierailulle Pohjois-Koreaan

Kiinan presidentti Xi Jinping aloittaa tänään kaksipäiväisen valtiovierailun Pohjois-Koreaan. Vierailu on harvinainen, sillä edellisen kerran Kiinan presidentti kävi Pjongjangissa 14 vuotta sitten. Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on sen sijaan jo neljästi matkustanut Kiinaan tapaamaan presidentti Xitä.

Kiina on ollut ydinaseillaan kansainvälistä huolta aiheuttaneen Pohjois-Korean läheisin tukija. Xin vierailun alla Pohjois-Korean mediassa julkaistussa avoimessa kirjeessä Kiinan presidentti vakuutti maiden välisen ystävyyden olevan "korvaamatonta".

Putin vastailee jälleen venäläisten huolenaiheisiin televisiossa

Venäjän presidentti Vladimir Putin vastailee tänään kansalaisten kysymyksiin perinteisessä suorassa tv-lähetyksessä. Kotimaisten huolien eläkkeistä, elintasosta ja ympäristöstä odotetaan olevan ohjelman hallitsevia teemoja. Myös tutkivan toimittajan Ivan Golunovin tuore kohupidätys ja sitä seurannut pikainen vapautus saattaa tulla puheeksi.

Putinin suora kyselytunti televisiossa on kestänyt aiempina vuosina parhaimmillaan yli kolme tuntia. Lähetys alkaa puolilta päivin.

Pompeo vaatii Venäjää varmistamaan, että malesialaiskoneen alas ampumisesta syytetyt saadaan oikeuden eteen

Yhdysvaltojen ulkoministeri vaatii Venäjää varmistamaan, että malesialaiskoneen alas ampumisesta syytetyt saadaan oikeuden eteen.

Ulkoministeri Mike Pompeo viittaa tiedotteessaan YK:n turvallisuusneuvoston vaatimukseen, jonka mukaan syylliset on saatettava vastuuseen ja kaikkien maiden on tehtävä yhteistyötä tähän liittyvissä pyrkimyksissä.

Hollannin johtama kansainvälinen rikostutkinta (JIT) vahvisti eilen, että kolmea Venäjän ja yhtä Ukrainan kansalaista syytetään malesialaisen matkustajakoneen alas ampumisesta Ukrainassa viisi vuotta sitten. JIT sanoi syytettyjen Venäjän kansalaisten oleskelevan nykyään Venäjällä. (Lähde: AFP)

Barkov palkittiin NHL:n herrasmiespelaajana

Aleksander Barkov on valittu jääkiekkoliiga NHL:n herrasmiespelaajaksi. Barkov vastaanotti Lady Byng Trophyn NHL:n palkintogaalassa Las Vegasissa.

Floridan suomalaishyökkääjä oli ehdolla herrasmiespelaajaksi kolmatta kertaa urallaan, mutta voitti nyt ensimmäistä kertaa. Hänen lisäkseen ehdolla olivat Calgaryn Sean Monahan ja St. Louisin Ryan O'Reilly.

Lady Byng Trophy annetaan pelaajalle, joka tasokkaiden peliesitysten lisäksi osoittaa herrasmiesmäistä käytöstä ja hyvää urheiluhenkeä.

Ennen Barkovia palkinnon oli suomalaisista saanut ainoastaan Jari Kurri kaudella 1984–85.

Mediatiedot: Jesse Puljujärvi lähdössä Edmonton Oilersista

NHL-jääkiekkoliigan Edmonton Oilersin suomalaishyökkääjä Jesse Puljujärvi on jättämässä seuran, kertoo kanadalainen televisiokanava TSN. Kanavan kiekkotoimittajan Darren Dregerin mukaan Puljujärvi on tehnyt Oilersille selväksi, että hän haluaa uuden alun NHL-uralleen ja toivoo siksi seuran vaihtoa.

Dregerin mukaan Oilers on tiettävästi valmis toimimaan Puljujärven toiveen mukaan, mutta haluaa pohtia mahdollista kauppaa rauhassa.

Puljujärven agentti Markus Lehto vahvistaa Ylen toimittajalle, että Puljujärvi tarvitsee uuden alun ja keskustelut seuran vaihdosta ovat olleet käynnissä jo viikkoja.

Puljujärvi, 21, on pelannut Edmontonissa kolme vaisua kautta ja hänen seuraavasta siirrostaan on spekuloitu Pohjois-Amerikassa jo hyvän aikaa.

Englanti kaatoi Japanin ja otti lohkovoiton MM-jalkapallossa

Englanti on voittanut jalkapallon naisten MM-kisojen D-lohkon puhtaalla pelillä. Englanti kaatoi lohkon päätöspelissään Nizzassa vuoden 2011 maailmanmestarin Japanin 2–0. Japani päätyi lohkon kakkoseksi.

Lohkon toisessa ottelussa nähtiin dramatiikkaa, kun Skotlanti menetti 3–0-johdon Argentiinaa vastaan viimeisen 20 minuutin aikana. Tasoitusmaali syntyi lisäajalla rangaistuspotkusta. Skottivahti Lee Alexander torjui Florencia Bonsagundon ensimmäisen yrityksen, mutta Bonsagundo pääsi yrittämään uudestaan, kun Alexanderin todettiin videotarkistuksessa liikkuneen maaliviivalta liian aikaisin.

Voitto olisi nostanut Skotlannin lohkokolmoseksi ja pitänyt sen jatkomahdollisuudet hengissä, mutta 3–3-tasapeli jätti skotit lohkojumboksi.

Argentiina nousi tasapelillä kahteen pisteeseen ja voi vielä päästä jatkoon parhaiden lohkokolmosten joukossa.