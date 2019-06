Äärimmäisen uhanalaisesta Itämeren pyöriäisestä kerätään taas havaintoja. Pyöriäinen on ainoa Itämerellä säännöllisesti esiintyvä valaslaji, ja sen kannan kooksi arvioidaan noin 500 yksilöä.

Ympäristöministeriö ja Ahvenanmaan maakuntahallitus keräävät havaintotietoja yleisöhavaintokampanjan lisäksi akustisella seurannalla.

Pyöriäisen tunnistaa parhaiten selän keskellä olevasta matalasta ja kolmiomaisesta evästä. Muodoltaan pyöriäinen on lyhyt ja pyöreähkö, sen pää on pieni ja siltä puuttuu monille delfiinilajeille ominainen kuono. Pyöriäinen on kooltaan pieni, noin 145–160 senttimetriä pitkä ja 50–60 kiloa painava.

