Helsinki Pride -viikko alkaa, liike-teemalla halutaan lisätä tietoa vähemmistöryhmien yhteisestä historiasta

Helsinki Pride -viikko alkaa tänään ja kestää koko viikon. Tämän vuoden teema on liike. Tapahtumaa järjestävä Helsinki Pride -yhteisö ry kertoo, että se haluaa teemalla kunnioittaa juuriaan ja lisätä tietoa vähemmistöryhmien yhteisestä historiasta.

Lisäksi liikkeellä viitataan ajassa tapahtuvaan kehitykseen, johon on tartuttava.

– Se kertoo siitä, että on aika siirtää sanat teoiksi. Vaikka moni asia on paremmin, on työtä vielä tehtävänä ja muutos saatava aikaiseksi. Todellinen yhdenvertaisuus ja tasa-arvo eivät tule annettuina, eikä saavutettuja oikeuksia tule ottaa itsestäänselvyyksinä, sanotaan Helsinki Pride -yhteisön verkkosivuilla.

– Liike on se konkreettinen teko, jolla yhteiskunta ja yhteisömme menevät eteenpäin.

Viikon aikana on luvassa muun muassa luentoja ja keskustelutilaisuuksia, työpajoja, taidetta ja kulttuuria, kuten myös useita juhlia.

Helsinki Pride on vuosittain järjestettävä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen teemaviikko, joka huipentuu kulkueeseen ensi lauantaina. Pride-kulkue alkaa Senaatintorilta, josta suunnataan Puistojuhlaan Kaivopuistoon. Myöhemmin illalla vietetään päätösjuhlaa.