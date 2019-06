Moni ei saa pitää kesälomaa neljää viikkoa putkeen – "Yhdenjaksoisen loman puute on yleensä aina lainvastainen"

Vain 52 prosenttia alle 30-vuotiaista työssä käyvistä saa halutessaan lain takaaman neljän viikon yhtäjaksoisen kesäloman, ilmenee toimihenkilöliitto Erton tekemästä kyselystä.

Erton mukaan tämä tarkoittaa, että puolet nuorista jää ilman lain mukaista lepoaikaa. Kaikista palkansaajista 27 prosenttia jää kyselyn mukaan ilman yhtäjaksoista neljän viikon lomaa.

– Vuosilomalaissa on erittäin selkeästi annettu työnantajalle mahdollisuus poiketa yhdenjaksoisesta neljän viikon lomasta vain hyvin poikkeuksellisesti, joten yhdenjaksoisen loman puute on yleensä aina lainvastainen. Hyvin poikkeuksellisia syitä on nimittäin käytännössä niin vähän, ettei sillä ole tilastollista merkitystä, sanoo toimihenkilöliitto Erton puheenjohtaja Juri Aaltonen tiedotteessa.

Aaltosen mukaan yleisin perustelu loman pilkkomiseen on se, että neljän viikon loma edellyttäisi sijaisen palkkaamista. Hän kuitenkin sanoo, että sijaisen palkkaustarve ei oikeuta määräämään alle neljän viikon yhtäjaksoiselle lomalle.

Loman voi pilkkoa osiin yhdessä sopimalla. Erto korostaa, että tämä edellyttää, että työntekijäkin aidosti haluaa pitää lomansa useammassa osassa. Varsinkin nuorten kohdalla arvioidaan, että yksi syy tilanteeseen saattaa olla tietämättömyys omista oikeuksista.

YouGov Finlandin toteuttamaan kyselytutkimukseen osallistui kesäkuussa tuhat 18–63-vuotiasta palkansaajaa. Heiltä kysyttiin, saavatko he halutessaan pitää yhtäjaksoisen neljän viikon loman, jos heille on kertynyt siihen vaadittavat lomapäivät.

Tärkeää jaksamisen kannalta

Erton mukaan loman pitäminen yhtäjaksoisena on työntekijälle paras vaihtoehto levon ja palautumisen kannalta. Siten se on tärkeää työsuojelullisesta näkökulmasta.

– Työntekijöiden jaksamisesta puhutaan nykyään jatkuvasti ja erityisesti nuorten uupuminen on todella huolestuttavaa. Työntekijöiden jaksamisen kannalta on ehdottoman tärkeää, että heillä on kerran vuodessa oikeus lain suomaan kunnolliseen palautumiseen, Aaltonen jatkaa.

Kyselystä ilmenee myös, että mahdollisuus lomaan jakautuu epätasaisesti. Nuorten ohella jaksamisen kannalta riskiryhmissä ovat pienissä yrityksissä työskentelevät sekä vähemmän tienaavat. Esimerkiksi alle 27 000 euroa vuodessa tienaavista vain noin puolet saa halutessaan yhtäjaksoisen neljän viikon loman, kun yli 67 500 euroa tienaavista sen saa halutessaan noin 80 prosenttia.

– Myös tietyillä aloilla tilanne on erittäin huolestuttava. Taloushallinnon alalla työskentelevistä jäsenistämme vain 17 prosenttia saa yhdenjaksoisen neljän viikon loman ja 41 prosenttia saa kolmen viikon loman. Lähes kolmannes saa vain kahden viikon yhdenjaksoisen lepoajan, Aaltonen kertoo.