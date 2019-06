Suomalaisten Turkin-matkailu elpyi, vaikka levottomuudet maassa jatkuvat – "Ihmisten muisti on aika lyhyt"

Turkin-matkailun suosio on palautunut suomalaisten keskuudessa, muttei huippuvuosien tasolle.

Suomen matkatoimistoalan liiton (SMAL) mukaan viime vuonna Turkkiin myytiin lähes kaksinkertainen määrä vapaa-ajan matkapaketteja vuoteen 2017 verrattuna. Vuonna 2018 paketteja myytiin yli 66 600 kappaletta. Liitto ennakoi tämän vuoden myynnin pysyvän suunnilleen samalla tasolla.

– Matkustaminen Turkkiin on taas nostamassa suosiotaan, vaikka oli välillä levottomien aikojen takia laskussa, kertoo SMAL:n apulaisjohtaja Päivi Laatikainen-Mattsson.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Istanbul-Atatürkin lentoaseman vuoden 2016 kesäkuun terrori-iskussa kuoli 41 ihmistä, joista 10 oli ulkomaalaisia. Turkin vallankaappausyritys saman kesän heinäkuussa säikäytti turistit lopullisesti.

Rikkomukset unohtuvat matkalaisilta

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch (HRW) listaa Turkin lähihistorian ongelmia. HRW:n mukaan 130 000 virkamiestä on siirretty syrjään. Lisäksi toimittajia, opettajia, poliitikkoja ja toisinajattelijoita on suljettu vankilaan. Ihmisoikeusjärjestön mielestä sananvapautta ja joukkoviestinten toimintaa rajoitetaan. Turkki on osallisena Syyrian sisällissodassa, ja maassa on nyt HRW:n mukaan kolme ja puoli miljoonaa syyrialaispakolaista.

Miksi suomalaiset haluavat sitkeästi matkustaa maahan, jonka tila vaikuttaa epävakaalta?

SMAL:n Laatikainen-Mattson tähdentää, etteivät Turkin levottomuudet ole koskaan kohdistuneet turisteihin, vaan kyse on poliittisesta epävakaudesta.

– Turkin kohteet ovat ihan rauhallisia. Ihmisen muisti on aika lyhyt, hän sanoo.

Laatikainen-Mattsson lisää, että Turkki houkuttelee suomalaisia myös lämpimällä säällään, helpolla saavutettavuudellaan ja maltillisella hintatasollaan.

Matkustustiedote ja eettiset säännöt määräävät, voiko matkustaa

Laatikainen-Mattson sanoo, että heidän edustamansa matkanjärjestäjät noudattavat ulkoministeriön matkustustiedotteita. Toukokuun 20. päivänä päivitetty matkustustiedote käskee turistien noudattaa erityistä varovaisuutta Turkissa.

– Uusien terrori-iskujen mahdollisuutta ei voida sulkea pois. Koko maassa turvallisuustilanne on edelleen epävakaa ja mielenosoitukset tai levottomuudet ovat mahdollisia, ulkoministeriön tiedotteessa sanotaan.

Lisäksi liitossa on Laatikainen-Mattssonin mukaan eettiset säännöt, joiden mukaan matkanjärjestäjäjäsenet toimivat.

– Liiton piirissä toimivat jäsenet ovat erittäin hyvin tiedostavia.