Karjalainen alkaa julkaista juttuja selkokielellä

Selkokieli on suomen kieltä, jossa käytetään helppoja sanoja ja rakenteita. Siksi sitä on helpompi ymmärtää kuin tavallista suomea. Selkokieli auttaa ihmisiä, joille lukeminen on vaikeaa tai jotka eivät vielä osaa hyvin suomea.

Toimittajat valitsevat Karjalaisesta sellaisia juttuja, jotka ovat erityisen mielenkiintoisia ja tärkeitä. Nämä jutut mukautetaan selkokielelle ja julkaistaan Karjalaisen verkkosivuilla. Selkojuttujen osoite on www.karjalainen.fi/selko.

Verkkosivuille tulee joka viikko yksi uusi selkojuttu. Myös vanhat selkojutut löytyvät samasta nettiosoitteesta.

Selkokeskus on myöntänyt Karjalaisen selkojutuille virallisen selkotunnuksen.

Karjalaisen selkojutut ovat aluksi ilmaisia ja myöhemmin maksullisia

Karjalaisen ensimmäiset selkojutut ovat ilmaisia. Kaikki voivat lukea niitä Karjalaisen verkkosivuilla.

Myöhemmin selkojutuista tulee maksullisia. Jos olet Karjalaisen tilaaja, voit edelleen lukea niitä verkkosivuilla.

Jos haluat lukea selkojuttuja mutta et ole Karjalaisen tilaaja, voit ostaa lukuoikeuden tekstiviestillä. Se maksaa 95 senttiä eli vähän alle yhden euron. Lukuoikeus jatkuu yhden päivän.

Voit ostaa lukuoikeuden näin:

- Lähetä puhelimella tekstiviesti LUEKAR puhelinnumeroon 13530.

- Saat vastauksena viestin, jossa on koodi.

- Mene Karjalaisen verkkosivuille. Klikkaa juttua, jonka haluat lukea.

- Kirjoita koodi siihen kohtaan, jossa lukee ”Täytä koodi tähän”. Klikkaa Lähetä-nappia.

- Sen jälkeen voit lukea selkojuttuja ja myös muita Karjalaisen verkkojuttuja yhden päivän ajan.

Millaisia selkojuttuja sinä haluaisit lukea?

Onko sinulla mielessä aihe, josta haluaisit lukea selkokielellä? Voit ottaa yhteyttä Karjalaisen toimitukseen ja kertoa, mikä olisi sinun mielestäsi hyvä aihe selkojutulle. Se voi olla aivan uusi aihe tai sellainen juttu, joka on julkaistu Karjalaisessa aikaisemmin.

Juttuvinkin voit lähettää sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai soittaa puhelinnumeroon 010 230 8110.