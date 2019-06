Kolumni: Selkokieli avaa monelle ihmiselle uuden maailman

Silti sinun on vaikea ymmärtää, mitä ympärilläsi tapahtuu. Televisiossa ja radiossa ihmiset puhuvat niin nopeasti, että et ymmärrä. Kirjat ovat niin pitkiä ja vaikeita, että niihin ei tee mieli tarttua. Sanomalehdissä on paljon outoja sanoja ja monimutkaisia lauseita.

Varmasti olet iloinen, jos näet jossain helpompaa kieltä. Saat tietoa siitä, mitä maailmassa tapahtuu. Pääset ensimmäistä kertaa osaksi yhteiskuntaa.

Suomessa on yli puoli miljoonaa ihmistä, joiden on vaikea ymmärtää kirjoitettua tai puhuttua suomen kieltä. Näiden ihmisten määrä kasvaa koko ajan.

Syitä on paljon. On ihmisiä, joilla on lukihäiriö tai muu kielen ymmärtämisen vaikeus. On maahanmuuttajia, jotka vasta opettelevat suomea. On vanhuksia, joiden kielitaito heikkenee muistisairauden takia. On nuoria, joiden lukutaito ei vielä ole kehittynyt.

Kaikkia näitä ihmisiä auttaa selkokieli.

Selkokieli on kieltä, jossa käytetään tuttuja lyhyitä sanoja ja helppoja rakenteita. Asiat kerrotaan selvästi ja oikeassa järjestyksessä. Jos jokin sana on vaikea ymmärtää, se selitetään tekstissä.

Selkokielellä julkaistaan uutisia televisiossa, radiossa ja sanomalehdissä. Sillä kirjoitetaan kirjoja lapsille, nuorille ja aikuisille. Teattereissa on selkokielisiä näytelmiä, kirkoissa on selkokielisiä jumalanpalveluksia.

Me Karjalaisessa olemme sitä mieltä, että kaikilla ihmisillä on oikeus saada tietoa maailmasta. Siksi julkaisemme tästä päivästä alkaen Karjalaisen verkkosivuilla juttuja myös selkokielellä.

Selkojuttuja ilmestyy noin yksi viikossa. Osa jutuista on kokonaan uusia, osa on julkaistu Karjalaisessa aikaisemmin ja mukautettu sitten selkokielelle.

Jutut löytyvät osoitteesta www.karjalainen.fi/selko. Selkokeskus on myöntänyt niille virallisen selkotunnuksen.

Monet ajattelevat, että selkokieli ei sovi tavallisille ihmisille. Jos kielessä käytetään vain helppoja sanoja ja lauseita, se kuulostaa tyhmältä. Heidän mielestään on parempi, että tavallisille ihmisille kirjoitetaan tavallista kieltä.

Pari vuotta sitten Kela muutti kaikki esitteensä selkokielelle. Kun Kela kertoi muutoksesta ennakkoon, ihmiset vastustivat sitä kovasti. He eivät halunneet lukea tekstiä, jossa asiat sanotaan liian yksinkertaisesti.

Kun selkokieliset esitteet sitten otettiin käyttöön, Kela sai niistä valtavasti myönteistä palautetta. Moni ihminen ymmärsi ensimmäistä kertaa kunnolla, mitä esitteissä sanottiin.

Suomen kieltä voi kirjoittaa hyvin tai huonosti. Niin myös selkokieltä. Hyvin kirjoitettu selkokieli sopii kaikille ihmisille. Ei ole väliä, onko oma kielitaito loistava vai heikko. Helppoa kieltä on helppo lukea.

Tämä kolumni on kirjoitettu kokonaan selkokielellä. Ei kai se kovin pahalta tuntunut?