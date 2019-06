Yön uutiskooste: Suomen EU-puheenjohtajuuskauden tavoitteet julkaistaan tänään, Helsingissä näpistellään selvästi eniten

Kulmuni on ilmoittanut pitävänsä tiedotustilaisuuden kello kymmeneltä keskustan puoluetoimistolla Helsingissä. Tilaisuuden aihetta ei kuitenkaan ole tarkennettu.

Keskusta järjestää syyskuussa ylimääräisen puoluekokouksen, jossa valitaan puheenjohtaja väistyvän Juha Sipilän tilalle. Ehdokkuudestaan puheenjohtajaksi on jo ilmoittanut puolustusministeri Antti Kaikkonen.

Suomen EU-puheenjohtajuuskauden tavoitteet julkaistaan tänään

Pääministeri Antti Rinne (sd.) kertoo tänään keskiviikkona Suomen tavoitteista EU-puheenjohtajuuskaudelle. Rinne antaa ilmoituksen puheenjohtajuuskauden ohjelmasta kello 14 alkavassa eduskunnan täysistunnossa.

Ohjelma määrittelee asiat, joita Suomi vie eteenpäin kolmannella EU-puheenjohtajuuskaudellaan heinäkuun alusta vuoden loppuun.

Eduskuntaryhmien muodostama työryhmä esitti viime syksynä, että tulevan puheenjohtajuuskauden painopistealueet olisivat kansalaisten saaminen keskiöön, ilmastopolitiikan haltuun ottaminen ja Euroopan vahvistaminen.

HS: Katainen on toiseksi lobatuin EU-komissaari

Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen on Brysselin toiseksi lobatuin komissaari, kertoo Helsingin Sanomien selvitys. Katainen ja hänen esikuntansa ovat pitäneet viimeisen viiden vuoden aikana yli 1 500 tapaamista erilaisten edunvalvojien kanssa.

Yksi syy runsaaseen lobbaukseen on se, että kasvusta, työllisyydestä, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaavana komissaarina Kataisen salkkuun liittyy paljon taloudellisia intressejä.

Kataista enemmän on lobattu vain virolaista Andrus Ansipia, joka vastaa digitaalisista markkinoista.

HS kävi selvitystä varten läpi 13 keskeisen komissaarin ja heidän esikuntiensa kalenterit komission koko toimikaudelta.

Helsingissä näpistellään selvästi eniten

Poliisi kirjasi viime vuonna lähes 46 000 rikosilmoitusta kaupoissa tehdyistä näpistelyistä.

Näpistelyistä epäiltyjä oli noin 35 000, joista selvästi suurin osa oli yli 21-vuotiaita. Poliisihallituksen mukaan suurin osa näpistyksistä tapahtuu pääkaupunkiseudulla.

Poliisi saa tiedon vain niistä näpistelyistä, jotka johtavat rikosilmoitukseen.

Kaupan ala on arvioinut, että näpistelyt aiheuttavat vuosittain noin 4,5 miljoonan euron vahingot, minkä lisäksi tulevat kamerajärjestelmiin ja hälytyslaitteisiin liittyvät kustannukset.

Kuorma-auton kuljettaja loukkaantui ajettuaan jyrkässä rinteessä ulos tieltä Utsjoella

Kuorma-auton kuljettaja loukkaantui ajettuaan jyrkässä rinteessä ulos tieltä Utsjoella, kertoo Lapin poliisilaitos. Poliisi tutkii asiaa törkeänä rattijuopumuksena ja kulkuneuvon kuljettamisena oikeudetta.

Poliisin mukaan kuorma-auto kaatui jyrkänteen pohjalle, ja suomalainen kuljettaja vietiin Kirkkoniemen sairaalaan Norjan puolelle.

Kuorma-auto vaurioitui onnettomuudessa käyttökelvottomaksi. Sen lastina oli maanporaustarvikkeita.

Onnettomuus tapahtui Nuorgamintiellä.

Tutkimus: Robotit vievät noin 20 miljoonaa työpaikkaa seuraavan vuosikymmenen aikana

Robottien ennustetaan vievän maailmanlaajuisesti noin 20 miljoonaa teollisuuden työpaikkaa seuraavan vuosikymmenen aikana, ilmenee tänään julkistettavasta tutkimuksesta.

Brittiläisen Oxford Economics -konsulttiyhtiön mukaan kehitys lisää talouden tuotantoa, mutta syventää samalla sosiaalista epätasa-arvoa.

Robotit ovat jo korvanneet miljoonia teollisuuden työpaikkoja ja ne yleistyvät myös palveluissa, joissa hyödynnetään esimerkiksi puheentunnistusta ja koneoppimista.

Tutkimuksen mukaan työpaikkoja häviää matalamman osaamisen alueilla kaksi kertaa enemmän kuin korkeamman osaamisen alueilla.

Tutkimuksen tekijät arvioivat, että robotisaatio lisää viime kädessä sekä tuottavuutta että talouskasvua ja luo suunnilleen yhtä paljon uusia työpaikkoja kuin tuhoaa vanhoja. (Lähde: AFP)

New York Times: Yhdysvaltalaisyritykset löysivät tavan kiertää Huawei-kieltoa

Useat yhdysvaltalaisyritykset jatkavat komponenttien myymistä kiinalaiselle teknologiajätti Huaweille presidentti Donald Trumpin asettamasta kiellosta huolimatta, kertoo New York Times lähdetietojensa pohjalta.

Lehden mukaan esimerkiksi puolijohdeteollisuuden isot yritykset Intel ja Micron ovat löytäneet keinon kiertää pakotteita myymällä Huaweille teknologiaa, jotka on valmistettu Yhdysvaltojen ulkopuolella. Tällöin tuotteita ei aina lueta amerikkalaisiksi, jolloin ne voivat olla pakotteiden ulkopuolella.

Yhdysvaltojen kauppaministeriö ei heti kommentoinut väitteitä.

Trumpin hallinto on kieltänyt yhdysvaltalaisia yrityksiä myymästä Huaweille amerikkalaista teknologiaa ilman erillistä hyväksyntää. Kieltoa on perusteltu turvallisuussyillä.

Mueller saapuu heinäkuussa kongressin kuultavaksi Venäjä-tutkinnastaan

Yhdysvalloissa Venäjä-tutkintaa johtanut erikoissyyttäjä Robert Mueller on suostunut kongressin kuultavaksi tutkintaansa liittyen. Muellerin on määrä todistaa kongressin edessä 17. heinäkuuta, kertoivat edustajainhuoneen oikeus- ja tiedusteluvaliokunnat tiistaina.

Edustajainhuoneen demokraatit ovat neuvotelleet viikkojen ajan saadakseen Muellerin vastaamaan tutkinnasta heränneisiin kysymyksiin.

Mueller jätti auki kysymyksen siitä, syyllistyikö presidentti Donald Trump oikeuden estämiseen yrittäessään haitata tutkintaa. Sen sijaan Mueller ei löytänyt näyttöä siitä, että Trumpin vuoden 2016 presidentinvaalikampanja olisi syyllistynyt vehkeilyyn Venäjän kanssa. (Lähde: AFP)

YK:n asiantuntijaraportti sauditoimittaja Khashoggin kuolemasta esitetään ihmisoikeusneuvostolle

YK:n riippumattoman asiantuntijan Agnes Callamardin raportti sauditoimittaja Jamal Khashoggin kuolemasta esitellään tänään YK:n ihmisoikeusneuvostolle Genevessä. Khashoggi murhattiin Saudi-Arabian konsulaatissa Istanbulissa lokakuussa.

Callamardin raportin mukaan Saudi-Arabian kruununprinssin Mohammed bin Salmanin kytköksistä Khashoggin murhaan on uskottavia todisteita, ja todisteet riittävät siihen, että tapauksesta tulisi aloittaa kansainvälinen tutkita.

YK:n asiantuntijat ovat riippumattomia, eivätkä heidän kantansa ole maailmanjärjestön virallisia kantoja.

Saudi-Arabian mukaan murhan toteutti saudiagenttien ryhmä, joka ei toiminut kruununprinssin käskystä.

Euroopan neuvosto valitsee itselleen uuden pääsihteerin

Euroopan neuvosto (EN) valitsee tänään itselleen uuden pääsihteerin norjalaisen Thorbjörn Jaglandin seuraajaksi. Jagland on toiminut neuvoston pääsihteerinä vuodesta 2009.

Vuonna 1949 perustettu Euroopan neuvosto on järjestö, joka edistää ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltiokehitystä. Euroopan neuvosto ja Euroopan unioni sekoitetaan joskus toisiinsa. Molempien tunnuksena on sama tähtilippu ja hymni. EN:n toimipaikka on Strasbourgissa EU-parlamentin naapurissa.

Suomi liittyi neuvoston jäseneksi 1989.

Euroopan mestari Hollanti eteni Japanin kustannuksella MM-puolivälieriin

Euroopan mestari Hollanti on edennyt jalkapallon naisten MM-turnauksen puolivälieriin. Hollanti kaatoi neljännesvälierässä Rennesissä kahdeksan vuoden takaisen maailmanmestarin Japanin 2–1.

Voittomaalin ampui rangaistuspotkusta 90. minuutilla Lieke Martens. Hollanti oli saanut pilkun japanilaispelaajan pelattua palloa kädellään.

Martens oli tehnyt myös Hollannin avausmaalin ensimmäisellä puoliajalla. Yui Hasegawa teki Japanin tasoitusmaalin ennen taukoa.

Hollanti selviytyi nyt ensimmäistä kertaa naisten MM-kisoissa kahdeksan parhaan joukkoon. Puolivälierissä se kohtaa Italian.