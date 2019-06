Rinne: Isis-naisista ja lapsista haetaan nopeaa ratkaisua

Pääministeri Antti Rinne (sd.) sanoo, että Isisin riveihin lähteneiden naisten ja heidän lastensa kohtelusta yritetään hallituksessa saada nopeasti ratkaisu. Ongelma on kuitenkin erittäin vaikea.

– Jos asia olisi helppo päättää, se olisi jo ratkaistu. Siinä on inhimillisiä asioita, turvallisuusasioita, oikeudellisia asioita jotka pitää ottaa huomioon ja kaikkien näiden yhteensovittaminen vaatii nyt vain aikaa, Rinne sanoi.

Auki on vielä, olisiko mahdollista saada aikaan ratkaisu yhteisillä pelisäännöillä EU:n tai Pohjoismaiden kesken, vai tehdäänkö Suomessa oma ratkaisu.

Rinteen mukaan hänelle on henkilökohtaisesti tärkeintä, että lapset saadaan tavalla tai toisella autettua parempaan tilanteeseen.

– Jos on Suomen kansalaisista kysymys, niin heillä on perustuslain mukaan oikeus tulla tilanteessa kuin tilanteessa Suomeen, jos he pääsevät sieltä missä he ovat tällä hetkellä.

Suomalaisten orpolasten tuominen pois Syyrian leireiltä on Rinteen mukaan periaatteessa helpompi asia, mutta käytäntö voi tuoda lisää ongelmia.

– Tämä on vain yleinen toteamus. Kun tiedän enemmän yksityiskohtia kuin te tiedätte niin sanon vain yleisesti – joku orpolapsi on voinut löytää aikuisia ihmisiä, jotka pitävät hänestä huolta tällä hetkellä – onko häntä järkevä erottaa, Rinne pohdiskeli.