Yön uutiskooste: Kittilän historialliseen kuntakriisiin saataneen tänään selkoa, eduskunta jää kesätauolle

Lapin käräjäoikeus antaa tänään tuomion Kittilän kuntaa koskevassa virkarikosoikeudenkäynnissä. Syytettynä on 27 nykyistä ja entistä kuntapäättäjää.

Syyttäjän mukaan kuntavyyhdessä on kyse rakenteellisesta korruptiosta. Syytteet koskevat tapahtumaketjua, joka alkoi silloisen kunnanjohtajan päätöksestä tehdä tutkintapyyntö Levi Ski Resortin toimitusjohtajan toiminnasta.

Syyttäjän mukaan silloinen kunnanhallitus päätti peruuttaa tutkintapyynnön ja lopulta syytetyt erottivat kunnanjohtajan laittomasti vuonna 2014. Irtisanominen oli syyttäjän mukaan kosto.

Kaikki syytetyt ovat kiistäneet syytteet.

Joka kymmenes Airbnb-vuokraaja käärii yli kymppitonnin tuotot

Airbnb-vuokrauksen suosio on tuonut majoitusalalle uutta ammattimaistuvaa majoitustoimintaa.

Verohallinnon STT:lle keräämistä tiedoista selviää, että noin joka kymmenes Airbnb:n tai muun alustatalousyrityksen vuokranantaja tienaa yli 10 000 euron vuokratuotot vuodessa. Verohallinnon ylitarkastaja Timo Puiron mukaan heidän määränsä kasvaa.

Matkailu- ja ravintola-alan elinkeinojärjestö MaRan mukaan Airbnb:n ammattimaiset majoittajat toimivat eri säännöillä kuin majoitusalan yritykset, mikä on johtanut epäreiluun kilpailutilanteeseen.

Mäntyharjun terveyskeskuksessa syttyi sähköpalo - 18 potilasta evakuoitiin savun takia

Mäntyharjun terveyskeskuksessa Etelä-Savossa syttyi myöhään torstai-iltana sähköpalo, josta muodostuva savu johti 18 potilaan evakuointiin. Pelastuslaitoksen mukaan pienehkö palo sai alkunsa potilasosastolta ja potilaat evakuoitiin viereiseen tilaan samaan kiinteistöön.

Päivystävä palomestari Eero Aho kertoi STT:lle kello kolmen maissa yöllä, että tilanne oli saatu hallintaan.

Ahon mukaan savua ehti kertyä melko runsaasti, mutta liekkejä ei ilmeisesti kukaan havainnut. Tilat tuuletettiin savusta koneellisesti ja pelastuslaitos varmisti, ettei paloja ollut muualla.

Pelastuslaitos sai palosta hälytyksen illalla yhdentoista jälkeen. Paikalla oli useita pelastuslaitoksen yksiköitä.

Vanhoillislestadiolaisten Suviseurat alkavat Muhoksella

Vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen jokavuotinen kesätapahtuma Suviseurat alkaa tänään Muhoksella Pohjois-Pohjanmaalla. Tapahtumaan odotetaan noin 80 000:ta vierasta. Tänä vuonna Suviseurojen vastuurauhanyhdistyksenä toimii Oulun rauhanyhdistys. Tapahtuma päättyy maanantaina.

Vuoden 2020 Suviseurat järjestetään Reisjärvellä.

Eduskunta jää tänään kesätauolle

Eduskunta pitää tänään viimeisen täysistuntonsa ennen kesätaukoa. Kevätistunnon viimeisen viikon aikana kansanedustajat ovat käsitelleet hallituksen lisäbudjettiesitystä ja kuulleet pääministeri Antti Rinteen (sd.) ilmoituksen Suomen EU-puheenjohtajakauden ohjelmasta.

Viikolle osui myös Rinteen hallituksen ensimmäinen suullinen kyselytunti, jonka aikana oppositio grillasi hallitusta muun muassa Isis-naisten kohtalosta ja talousnäkymistä.

Kesätauko päättyy syyskuun alussa, ja ensimmäinen täysistunto syysistuntokaudella on keskiviikkona 4. syyskuuta.

Uutissuomalainen: Kolmannes kansasta jättäisi valtion isot investoinnit väliin, jos niihin ei ole budjetissa varoja

Melkein joka kolmas suomalainen jättäisi valtion suuret investoinnit tekemättä, jos niihin ei ole varoja valtion budjetissa. Asia käy ilmi Uutissuomalaisen teettämästä gallupista.

Suosituin keino investointien rahoittamiseksi on kyselyn mukaan osuuksien myyminen valtion omistamista yhtiöistä. Sitä kannatti 20 prosenttia vastaajista. Vastaajista 17 prosenttia ei osaa sanoa kantaansa.

Tutkimuksen teki Uutissuomalaisen toimeksiannosta Tietoykkönen. Verkkokyselyyn vastasi 1 000 suomalaista, ja sen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Demokraattien vaalishow sai uusia kierroksia - gallupeja johtava Biden ja häntä haastava Sanders kohtaavat tv-kameroiden edessä

Yhdysvalloissa kampanjointi demokraattien presidenttiehdokkuudesta sai uusia kierroksia, kun gallupeja johtava Joe Biden ja häntä haastava senaattori Bernie Sanders astuivat yleisön eteen ensimmäisessä televisioväittelyssä.

Avauspuheenvuoron saanut Sanders puhui tuttuun tapaansa radikaalin muutoksen tarpeesta vaatien muun muassa isoa terveydenhuoltouudistusta. Sandersilta tivattiin, johtaako hänen politiikkansa myös keskiluokan veronkorotuksiin. Sanders myönsi, että näin käy, mutta samalla terveydenhuollon kulut laskevat merkittävästi.

Biden puolestaan pyrki heti kärkeen haastamaan presidentti Donald Trumpia ja arvosteli tämän hyvätuloisille myöntämiä veronkevennyksiä.

Trumpin haastajaksi haluavia on niin paljon, että demokraattien väittely on jaettu kahteen osaan, joista edellinen järjestettiin eilen. Molemmissa väittelyissä on 10 ehdokasta.

Yhdysvaltojen kongressi hyväksyi 4,6 miljardin dollarin hätäavun siirtolaiskriisin lievittämiseksi

Yhdysvaltojen kongressi on hyväksynyt 4,6 miljardin dollarin eli reilun neljän miljardin euron hätäavun siirtolaiskriisin lievittämiseen maan etelärajalla. Edustajainhuone seurasi senaattia ja hyväksyi lakiesityksen, joka lähtee seuraavaksi presidentti Donald Trumpin pöydälle allekirjoitettavaksi.

Demokraattienemmistöisen edustajainhuoneen äänestyksessä lakiesitys hyväksyttiin äänin 305–102.

Siirtolaislasten olot Yhdysvaltojen etelärajalla ovat olleet viime aikoina valtakunnallisen huomion kohteena, sillä asiantuntijat ovat raportoineet useista puutteista Texasin raja-asemalla.

G20-kokous alkaa, päähuomion vienevät kauppasota ja Iranin tilanne

G20-maiden johtajat tapaavat Osakassa Japanissa tänään ja huomenna. Kokouksen päähuomion vienevät Kiinan ja Yhdysvaltain kauppasota sekä Iranin tilanne.

Perjantaina Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaavat. He keskustelevat kasvotusten ensimmäistä kertaa sitten Helsingin viime kesän huippukokouksen.

Lauantaina Trumpilla on kahdenvälinen tapaaminen Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa.

Applen tunnettu design-johtaja jättää yhtiön ja perustaa oman firman

Teknologiayhtiö Applen avainhenkilöihin kuuluva design-johtaja Jony Ive jättää tehtävänsä ja perustaa oman firman, yhtiö kertoi torstaina. Ive on ollut avainroolissa kehittämässä iPhonea ja muita Applen tuotteita.

Brittiläissyntyinen Ive lähtee yhtiöstä myöhemmin tänä vuonna ja muodostaa itsenäisen design-yrityksen, ja Apple kuuluu sen tärkeimpiin asiakkaisiin, yhtiö kertoi tiedotteessaan.

Applen mukaan Ive toteuttaa vastedes "henkilökohtaisia projekteja", mutta tekee myös läheistä yhteistyötä Applen kanssa.

Ive on työskennellyt Applessa vuodesta 1992 lähtien ja vastannut myös iPadien ja Macbookin suunnittelusta.

Versaillesin rauhasta sata vuotta - raju rauhansopimus rankaisi lopulta koko Eurooppaa

Päivälleen sata vuotta sitten hieman ennen iltaneljää sota oli ohi. Ensimmäisen maailmansodan päättänyt Versaillesin rauhansopimus oli allekirjoitettu Pariisin laitamilla sijaitsevassa palatsissa, jonka nimeä nyt satavuotias sopimus kantaa.

Itävalta-Unkari ja Saksa olivat hävinneet sodan. Versaillesin rauhansopimus velvoitti hävinneet myöntämään aiheuttaneensa maailmansodan. Saksan täytyi myös maksaa huomattavia jälleenrakennuskuluja.

Saksa vajosi rankaisevien ehtojen vuoksi taloudelliseen kaaokseen. Sopimuksen kovien ehtojen on sanottu jarruttaneen Euroopan jälleenrakennusta. Pysyvä rauha jäi haaveeksi.