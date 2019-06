Suomi valmistautuu vastaanottamaan enintään kahdeksan Välimereltä pelastettavaa turvapaikanhakijaa. Hallituksen EU-ministerivaliokunta päätti asiasta tänään. Pyynnön turvapaikanhakijoiden siirtämiseen esitti Euroopan unionin komissio.

Siirtolaiset on pelastettu avustuslaivaan, joka on Italialle kuuluvan Lampedusan saaren satamassa. Aluksessa on jumissa noin 40 siirtolaista, sillä Italia ei ole sallinut heidän nousuaan maihin.

Siirroilla haetaan ratkaisua pattitilanteeseen. Turvapaikanhakijoiden hakemukset käsitellään Suomessa yksilöllisesti.

