Hallituspuolueiden välille on syntynyt kiistaa pakolaispolitiikasta. Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajahämmästelee perjantai-iltana lähettämässään tiedotteessa sisäministerin, vihreiden Ylelle antamaa lausuntoa, jonka mukaan pakolaispolitiikan linja on muuttunut.

Ohisalon kommentti liittyi hallituksen päätökseen vastaanottaa enintään kahdeksan turvapaikanhakijaa Lampedusan saaren satamassa olevasta avustuslaivasta. Kurvisen mielestä Ohisalo ei ole perehtynyt riittävällä tavalla hallitusohjelmaan, sillä ohjelma ei sisällä muutosta pakolaispolitiikkaan.

– Nyt Italiasta vastaanotettavat turvapaikanhakijat ovat yksittäinen, maksimissaan kahdeksan hengen joukko, jonka otamme puheenjohtajakautemme takia. Mikään uusi linja tämä ei ole. Saapuneista jokainen, joka ei ole kansainvälisen suojelun tarpeessa, tullaan palauttamaan kotimaahansa, Kurvinen kirjoitti.

Kurvinen huomauttaa, että sisäministerinä Ohisalo on vastuussa hallitusohjelmassa sovittujen toimien valmistelusta, kuten kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden jalkapantavalvonnasta.

– Samoin hallitus tulee laatimaan laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastaisen torjuntaohjelman.

Suomi osallistuu hätäsiirtoihin ensi kertaa

Suomi osallistuu nyt ensi kertaa hätäjärjestelyihin Välimeren meripelastustehtävissä. Esimerkiksi tammikuussa Suomi ei osallistunut Välimereltä Maltalle pelastettujen turvapaikanhakijoiden ottamiseen.

Tällä kertaa kyse on tilanteesta, jossa siirtolaiset on pelastettu avustuslaivaan, joka on Italialle kuuluvan Lampedusan saaren satamassa. Aluksessa on jumissa noin 40 siirtolaista, sillä Italia ei ole sallinut heidän nousuaan maihin.

Henkilöiden siirroilla EU:n sisällä toisiin maihin haetaan ratkaisua pattitilanteeseen. Pyynnön Suomen osallistumisesta turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseen esitti EU-komissio.