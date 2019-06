EU:n huippupaikkoja jaetaan tänään Brysselissä

EU:n keskeisistä nimityksistä yritetään sopia tänään ylimääräisessä huippukokouksessa. EU-johtajat 28 maasta ovat koolla Brysselissä, josta Suomesta on paikalla Antti Rinne (sd.).

Kokous alkaa kello 19 Suomen aikaa, ja sen odotetaan kestävän pitkään. EU-johtajat ovat varautuneet jatkamaan tarvittaessa maanantaina aamiaisella.

Nimitysvyyhti on vaikea ratkottava. Vielä on epävarmaa, saadaanko sunnuntaina aikaan päätöksiä, ja siirtyykö joku nimityksistä päätettäväksi myöhemmin. Neuvottelut ovat jumiutuneet komission puheenjohtajan eli Jean-Claude Junckerin seuraajan valintaan.

Yleinen ajatus on, että mitä enemmän kakussa on siivuja, sitä helpompi tehtävä paikkojen jakaminen maiden, poliittisten ryhmien ja sukupuolten välillä on.

Jaossa on EU:n ulkosuhteita hoitavan korkean edustajan, huippukokouksia johtavan Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, komission puheenjohtajan ja Euroopan parlamentin puhemiehen tehtävät sekä EKP:n pääjohtajuus. Näiden lisäksi osaksi pakettia voidaan ottaa komission varapuheenjohtajan tehtävä sekä mahdollisuus puolittaa parlamentin puhemiehen kausi.

Parlamentin suurimmat ryhmät ovat pitäneet tiukasti kiinni kärkiehdokkaistaan ja haluavat, että komission johtoon nousee joku puolueryhmittymien ehdokkaista. Kenenkään taakse ei kuitenkaan ole löydetty enemmistöä.

Puolueryhmät tapaavat päivän aikana huippukokouksia johtavan Donald Tuskin.