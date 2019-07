Yön uutiskooste: Suomen puheenjohtajakausi pyörähti käyntiin kesken sähköisen huippukokouksen, alkoholin veroale voimaan Virossa

Isojen maiden ehdotus Frans Timmermansin nostamisesta komission johtoon on ajautunut suuriin vaikeuksiin EU-huippukokouksessa Brysselissä. Hollantilainen Timmermans on sosialistien ehdokas komission johtoon. Häntä vastaan on esitetty kokouksessa kovaa kritiikkiä.