HS-gallup: Perussuomalaiset selvästi suurin puolue 19,2 prosentin kannatuksella

Helsingin Sanomien tänään julkaiseman gallupin mukaan perussuomalaiset on selvästi Suomen suurin puolue. Puolueen kannatus oli kesäkuussa tehdyssä kyselyssä 19,2 prosenttia. Kannatus vahvistui edellisestä kyselystä prosenttiyksikön.

Gallupin perusteella toiseksi suosituin puolue on SDP. Sen kannatus on 17,5 prosenttia. Kokoomuksen kannatus on 17,3 prosenttia. SDP:n ja kokoomuksen kannatuslukemat pysyttelivät lähellä viime kyselyn tasoa.

Vihreiden ja keskustan kannatus on gallupin mukaan tasoissa, molemmilla puolueilla 13,1 prosenttia. Vihreiden suosio nousi selvästi edellisestä mittauksesta, jolloin puolueen kannatus oli 12,2 prosenttia.

Vasemmistoliiton kannatus on 8,0 prosenttia, RKP:n 4,4 ja KD:n 3,7.

Liike Nytin kannatus laski viime mittaukseen nähden selvimmin ollen 1,4 prosenttia. Edellisessä kyselyssä Liike Nytiä kannatti 2,1 prosenttia vastaajista.

Kyselyn toteutti Kantar TNS. Tutkimuksen virhemarginaali on suurilla puolueilla 2,2 prosenttia suuntaansa.