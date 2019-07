Mika Lintilä kertoi MTV:lle, ettei pyri keskustan johtoon – ei nimeä omaa suosikkiaan puoluejohtajaksi

Lintilä perusteli päätöstään "oikeastaan aika pragmaattisella syyllä": valtion ensi vuoden budjetin valmistelu on kiireisimmillään keskustan vaalikiertueen aikaan elokuussa. Hän arvioi, että nostetta ja "momentumia" puheenjohtajaksi pyrkimiseen olisi ollut. STT:lle Lintilä kuvailee alkaneensa miettiä kisaan lähtöä toden teolla vasta viime aikoina.

– Aiemmin olin lähinnä seuraillut tilannetta, mutta viime viikkojen, juhannuksen aikaan yhteydenotot ja kannustus alkoivat lisääntyä. Kävimme useamman ihmisen kanssa hyvinkin pitkiä ja syvällisiä keskusteluja puolueen tilasta. Tuskaa jaettiin, mutta sitten piti ottaa arkirealismi käteen. Elokuu on tässä tehtävässä aivan mahdoton irrottaa kentän kiertämiseen, Lintilä sanoo.

Aiemmin vahvana puheenjohtajasuosikkina pidetty Annika Saarikko kieltäytyi puheenjohtajakisasta erityisesti perhesyihin vedoten. Saarikko odottaa toista lastaan, ja laskettu aika on noin viikko syyskuun puoluekokouksen jälkeen. Lintilä ei koe, että puoluekokous järjestettäisiin väärään aikaan, vaikka jo kaksi vahvaa ehdokasta on kieltäytynyt pääasiassa aikataulusyihin vedoten.

– Nyt on ollut, voisiko sanoa, kelluva tilanne, kun varsinainen puheenjohtaja on jo vetäytynyt. Hyvä, että saadaan puheenjohtaja, ja puolue selkeästi yhden ihmisen johtoon.

Kyselyissä Lintilän kannatus pientä

Ylen keskustavaikuttajille tekemässä kyselyssä Lintilää kannatti puheenjohtajaksi viisi prosenttia vastaajista. Puheenjohtajakisaan aiemmin ilmoittautuneita puolustusministeri Antti Kaikkosta sekä elinkeinoministeri Katri Kulmunia kannatti kumpaakin vajaa 30 prosenttia vastaajista. Lintilän mukaan kyselyiden tulokset eivät vaikuttaneet hänen harkintaansa.

Lintilän mielestä nyt ilmoittautuneilla ehdokkailla saadaan aikaan hyvä kisa puheenjohtajuudesta. Omaa suosikkiaan hän ei suostu nimeämään.

– Olen siitä iloinen, että siellä on kaksi ykkösketjun ehdokasta. Molemmat pystyvät tehtävän varmasti hoitamaan. On tietysti hyvä, että heissä on tiettyä eroakin, kenttä saa puntaroida.