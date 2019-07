Anu Vehviläinen kannattaa Kaikkosta keskustan puheenjohtajaksi

Keskustan kansanedustaja ja entinen ministerikannattaa puolustusministerikeskustan uudeksi puheenjohtajaksi. Vehviläinen kirjoittaa mielipidekirjoituksessa Suomenmaassa , että Kaikkosella on johtajaominaisuuksia.

– Olen miettinyt paljon, mihin Antin johtajuus perustuu. Käsitykseni on, että Antti on yleisesti ihmisten kanssa hyvä. Hänessä on karismaa, joka saa ihmiset tuntemaan olonsa kotoisaksi ja huomioiduiksi hänen lähellään, Vehviläinen kehuu.

Kaikkosen saama tuomio Nuorisosäätiön vaalirahajupakassa on Vehviläisen mielestä loppuun käsitelty. Kaikkonen on tuomion jälkeen valittu eduskuntaan jo kahdesti yli 10 000 äänen voimin, Vehviläinen huomautti.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Itse katson kohtuullisuuden näkökulmasta, että Kaikkosta on lyöty Nuorisosäätiöllä jo riittävästi. Nyt on jo armollisuuden aika, Vehviläinen lisää.

Kaikkonen sai Nuorisosäätiö-oikeudenkäynnissä luottamusaseman väärinkäytöstä viiden kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen vuonna 2013.

"Itseluottamus palautettava"

Vehviläisen mielestä Kaikkonen olisi luonteva positiivisuuden suunnannäyttäjä keskustalle, joka tarvitsee nyt itseluottamuksen palauttamista.

– Kun itsetunto on palautunut, on mahdollista palauttaa myös laajemmin äänestäjien luottamus keskustaan, Vehviläinen arvioi.

Vehviläinen oli viime hallituskaudella kunta- ja uudistusministerinä. Häntä veikkailtiin myös mukaan keskustan puheenjohtajakisaan, mutta hän ilmoitti huhtikuussa, ettei ole aikeissa asettua ehdolle.

Keskusta valitsee uuden puheenjohtajan Kouvolassa 7. syyskuuta. Kaikkosen lisäksi ehdolla ovat elinkeinoministeri Katri Kulmuni ja hartolalainen Jari Tasanen.