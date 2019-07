Meteorologi: Tuskin sää tästä kylmemmäksi muuttuu

Poikkeuksellisen kalsea heinäkuun toinen viikko tuskin enää viilenee Ilmatieteen laitoksen mukaan.

– Tiistaina ainakin etelä- ja itäosa maasta jäävät 15 lämpöasteen tienoille, jopa alle. Länsiosassa on hiukan lämpimämpää, sanoo päivystävä meteorologi Anja Häkkinen.

Jäämereltä ja napa-alueilta vihmova koillisvirtaus on kuivaa.

Sateita ei pitäisi tulla tämän päivän jälkeen viikon vanhetessa.

Huomisen ja loppuviikon ennusteissa on jonkin verran varoituksia. Meteorologin mukaan sateita on tullut sen verran, että vain Pohjanmaalla on voimassa oleva metsäpalovaroitus. Selkämerellä, Merenkurkussa ja Saimaalla tuuli on navakkaa.

Huimat helteet eivät enää löylytä Keski-Eurooppaa, mutta Välimerellä lomalaisille on tarjolla kuumaa säätä.