Rinne ja Merkel tapaavat tänään Berliinissä – esillä Suomen EU-puheenjohtajakauden painavat asiat

Minkälaisia toiveita Saksalla on, kun Suomi luotsaa Euroopan unionia lähikuukaudet? Pääministeri Antti Rinne (sd.) kuulee sen tänään, kun tapaa liittokansleri Angela Merkelin Berliinissä.

Merkel ja Rinne pitävät keskusteluidensa jälkeen iltapäivällä yhteisen tiedotustilaisuuden.

Etukäteen on kerrottu, että tapaamisessa käsitellään ajankohtaisia EU-asioita, jotka ovat myös Suomen puheenjohtajakauden asialistalla.

Näin esillä ovat neuvottelut tulevien vuosien rahoituskehyksestä, oikeusvaltiohuolista, EU:n laajentumisesta ja ilmastosta.

– Esillä ovat myös EU:n ja Yhdysvaltojen väliset transatlanttiset suhteet sekä pyrkimykset vahvistaa sääntöpohjaista monenvälistä järjestelmää, valtioneuvoston kanslia tiedotti ennen vierailua.

Suomen pöydällä on isoja asioita, vaikka puheenjohtajuus Euroopan unionin neuvostossa ajoittuukin vaalikausien taitteeseen. Saksan vetovastuu on vuoden päästä syksyllä. Etukäteen on arvioitu, että esimerkiksi tulevien vuosien budjetti saattaa valmistua vasta silloin.

Nyt syksyllä käydään kuitenkin todennäköisesti ensimmäiset väännöt vuosien 2021–2027 rahankäytöstä. Kantaa haetaan esimerkiksi siihen, miten oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen sidotaan EU-rahan saamiseen.

Rinne ja Merkel tapasivat viime viikolla EU-huippukokouksessa.