Hybridiosaamiskeskuksen johtajan tehtävään haki kymmenen suomalaista ja yhdeksän muista jäsenmaista

Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen johtajan paikkaan on pyrkinyt kaikkiaan 19 hakijaa, keskuksen johtokunnan puheenjohtaja Jori Arvonen kertoo. Suomalaisia hakijoita on Arvosen mukaan ollut kymmenen ja loput yhdeksän hakijaa ovat muista keskuksen jäsenmaista.

– Olen todella iloinen siitä, että keskuksen johtajan paikka kiinnostaa monin tavoin pätevöityneitä hakijoita, joiden joukosta löydämme varmasti hyvän uuden johtajan, Arvonen kertoo STT:lle sähköpostitse.

Hakijoita haastatellaan tämän ja ensi viikon aikana. Uusi johtaja on määrä nimittää heinä-elokuun aikana.

Hybridiosaamiskeskusta perustamassa ollut nykyinen johtaja Matti Saarelainen palaa suojelupoliisiin lokakuun alussa.

Keskus on toiminut Helsingissä vuodesta 2017 ja sillä on yli 20 jäsenmaata. Euroopan valtioiden lisäksi mukana on myös Yhdysvallat. Nato- ja EU-jäsenvaltiot voivat hakea keskuksen jäsenyyttä.