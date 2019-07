Hovioikeus määräsi sarjakuristajan mielentilatutkimukseen: Syytä selvittää, miten persoonallisuuden piirteet ovat vaikuttaneet kykyyn säädellä käyttäytymistä

Helsingin hovioikeus on määrännyt sarjakuristajana tunnetun Michael Penttilän mielentilatutkimukseen. Hovioikeuden mukaan on syytä selvittää, miten Penttilän persoonallisuudessa havaitut piirteet ovat vaikuttaneet hänen kykyynsä säädellä käyttäytymistään. Penttilää syytetään 52-vuotiaan naisen murhasta.

– Mielentilatutkimuksen tarpeellisuutta arvioitaessa on otettu huomioon muun ohessa se, että Penttilää syytetään teosta, josta rangaistus on ankarin mahdollinen. Nyt kysymyksessä olevan teon laatu ja vakavuus sekä sen suhde Penttilän rikoshistoriaan huomioon ottaen hovioikeus on katsonut, että Penttilän mielentilan tutkiminen on perusteltua, hovioikeus toteaa.

Hovi perustelee mielentilan tutkimista myös sillä, että edellisestä tutkimuksesta on pitkä aika, kymmenen vuotta. Lisäksi hovioikeus huomioi, että Penttilä on syyllistynyt useisiin väkivaltarikoksiin, joissa on ilmennyt yhteneviä piirteitä.

– Penttilä on ollut pitkiä aikoja vankilassa. Hän on syyllistynyt uusiin väkivaltaisuutta sisältäviin rikoksiin usein varsin pian vankilasta vapautumisensa jälkeen. Rikokset ovat monessa suhteessa noudattaneet samanlaista kaavaa, hovioikeus toteaa.

Tänään antamassaan välituomiossa hovioikeus katsoo, että Penttilä kuristi käsin, nahkavyöllä ja sukkahousuilla 52-vuotiaan naisen hengiltä viime vuoden huhtikuussa. Siihen, oliko teko tappo vai murha, oikeus ottaa kantaa myöhemmin.

Syyttäjä vaatii Penttilälle elinkautista murhasta. Penttilä taas katsoo teon olleen tappo.

Syyttäjän mukaan käräjäoikeuden ratkaisu oli oikea, vaatii edelleen elinkautista

Käräjillä Penttilä tuomittiin murhasta. Tuomion mukaan teko oli erityisen raaka, julma ja suunnitelmallinen.

Oikeuden mukaan teon suunnitelmallisuudesta kertoi muun muassa Penttilän hankkima prepaid-liittymä, jota käyttämällä hän yritti peittää tekoaan. Suunnitelmallisuudesta kertoivat oikeuden mukaan myös välineet. Penttilä oli varustautunut kotoa lähtiessä nahkahanskoilla, nahkavöillä, huivilla ja sukkahousuilla.

Oikeus piti tekoa erityisen raakana muun muassa siksi, että uhria oli kuristettu useammalla välineellä. Surmaamispyrkimys oli oikeuden mukaan sitkeää.

Syyttäjä Eija Velitskin mukaan käräjäoikeus on arvioinut asian oikein, ja hän vaatii Penttilälle edelleen elinkautista vankeusrangaistusta murhasta.

Penttilä vaatii murhasyytteen hylkäämistä, hänen mukaansa teko oli tappo

Penttilä vaatii hovioikeutta hylkäämään murhasyytteen ja tuomitsemaan murhan sijaan taposta.

Penttilä kiistää menneensä uhrin asunnolle surmaamistarkoituksessa, vaan hänen mukaansa tapaamisen syy oli intiimihieronnan saaminen. Penttilän mukaan tilanne kärjistyi naisen luona tämän tunnistettua hänet.

Penttilä kertoo menneensä paniikkiin ja ottaneensa naista kaksin käsin kiinni kurkusta. Hän kertoo jatkaneensa kuristamista löytämillään sukkahousuilla.

– (Penttilän mukaan) hänen tarkoituksensa on ollut estää naista huutamasta, eikä Penttilä ole ajatellut asiassa muuta, valituksessa sanotaan.

Kuristamisen jälkeen Penttilä kertoo järkyttyneensä naisen ruumista ja piilottaneensa sen tästä syystä sängyn alle. Hän sanoo viettäneensä asunnossa naisen kuoleman jälkeen kaksi vuorokautta, koska meni niin "lukkoon".

Syyttäjä Velitski katsoo, että kaksi vuorokautta kestänyt "lukkotila" ei ole mahdollista.

Tuomittu aiemmin kolmesta kuristamalla tehdystä henkirikoksesta

Penttilä on aiemmin kuristanut hengiltä äitinsä, 12-vuotiaan tytön ja naistuttavansa. Hänet on tuomittu näistä rikoksista eripituisiin vankeusrangaistuksiin. Henkirikosten lisäksi hänellä on tuomiot muun muassa törkeästä raiskauksesta, vapaudenriistosta ja kolmesta törkeästä pahoinpitelystä.

Viime vuonna hovioikeus tuomitsi Penttilän kahden ja puolen vuoden vankeuteen törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Hovioikeuden lainvoimaisen tuomion mukaan hän oli laatinut suunnitelman kuristaa samassa taloyhtiössä asuvaa 17-vuotiasta tyttöä. Oikeuden mukaan päämääränä oli vähintäänkin pahoinpidellä tyttöä törkeästi, mutta ei välttämättä käyttää kuolemaan johtavaa väkivaltaa.

Hovioikeudelle lausunnon antanut erikoispsykologi totesi, että Penttilällä on seksuaalinen tarve, jota tämä ei kykene täysin hallitsemaan. Hovioikeus katsoi lausuntoon ja aiempaan rikoshistoriaan nojaten, että Penttilällä on pakonomainen tarve kuristaa.