Ensi viikon säähän voi varautua sadevarustein – odotettavissa kuurosateita

Ensi viikolla on odotettavissa kuurosateita, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ari Mustala STT:lle. Maan eteläpuolelle saapuu matalapaine, joka tuo alkuviikolla Etelä-Suomeen kuurosateita. Kuurosateita esiintyy paikoin myös muualla maassa.

Maanantaina sadekuuroja tulee pääasiassa Itä- ja Etelä-Suomessa. Päivälämpötilat pysyttelevät etelässä 20 asteen tuntumassa ja pohjoisessa 10 ja 15 asteen välissä.

Erityisesti ensi viikon lopussa voi olla tarvetta sadevarusteille. Viikon puolivälin jälkeen matalapaine tuo Itä-Suomeen runsaitakin sateita. Länsi-Suomi säästynee sateilta ja pysyy poutaisena.

Matalapaineen liike on kuitenkin vielä epävarmaa, joten sateiden tarkkaa paikkaa on vaikea ennustaa.

– Sateessa lämpötiloissa jäädään alle 15 asteen. Lännessä voi lämpötila kohota jonkin verran 20 asteen yläpuolelle, Mustala kertoo.

Pitkän ajan ennusteiden mukaan loppukuulle ei ole odotettavissa kovin suuria muutoksia. Lämpötilat voivat kuitenkin hieman nousta. Etelä- ja Keski-Suomessa lämpötilat nousevat ylimmillään 20 ja 25 asteen tuntumaan. Pohjoisessa lämpötilat pysyttelevät viileämmissä lukemissa, Mustala sanoo.

Heinäkuun alku ollut keskivertoa viileämpää

Heinäkuussa on ollut keskivertoa viileämpää koko maassa. Viime päivien aikana maan etelä- ja keskiosissa ylimmät lämpötilat ovat keskimäärin olleet 20–22 asteen tuntumassa. Alimmat lämpötilat ovat keskimäärin vaihdelleet Etelä-Suomessa 13–14 asteen välillä, ja Keski-Suomessa alin lämpötila on ollut keskimäärin 10–12 asteen välillä. Pohjois-Lapissa ylin lämpötila on ollut keskimäärin 18–19 astetta, ja Oulun kohdalla ylimmät lämpötilat ovat keskimäärin olleet 20 asteessa.

Kesäkuussa saatiin Ilmatieteen laitoksen mukaan koko maassa nauttia lämpöisistä päivistä. Kesäkuun keskilämpötila etelä- ja itäosissa oli noin kolme astetta tavallista lämpimämpi, länsi- ja pohjoisosassa Kainuuseen ja Ouluun asti oli noin kaksi astetta tavallista lämpimämpää.