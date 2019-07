Toteutuvatko lasten oikeudet, kun he joutuvat odottamaan al-Holin leirillä, että Suomi toimii? – “Asia ei ole millään tavalla mustavalkoinen”, sanoo sisäministeri Ohisalo

Syyrian al-Holin leirillä olevien naisten ja lasten tilanne on monimutkainen, koska naisia ei välttämättä saataisi Suomessa rikosvastuuseen, sanoo sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.). Ohisalon mukaan osa naisista on lähtenyt Isisiin ennen kun taistelualueelle matkustaminen on ollut Suomessa rikos, eikä heitä näin voida epäillä tai syyttää rikoksista.

Ohisalo ei vastaa suoraan kysymykseen, miksi tämä on ongelma ja miksi se estäisi vaikeissa oloissa olevien naisten ja lasten hakemisen kotimaahansa. – Turvallisuusnäkökulma on tässä tietysti otettava vahvasti huomioon ja suojelupoliisi on lausunut, että heillä on oletus siitä, että tietyt ihmiset ovat saattaneet syyllistyä johonkin. Mainos alkaa Mainos päättyy Al-Holin oloja on kuvattu hengelle ja terveydelle vaarallisiksi. Esimerkiksi avustusjärjestö Punaisen ristin mukaan tilanne on "apokalyptinen", ja ihmiset leirillä ovat nälkiintyneitä, sairaita ja traumatisoituja. Pääministeri Antti Rinne (sd.) ilmoitti kesäkuussa, ettei Suomi evakuoi kansalaisiaan leiriltä. "Lasten oikeudet edellä yhdistettynä turvallisuusnäkökulmaan" Ohisalo vakuuttaa, että Suomi toimii lasten oikeuksien mukaisesti. – Lasten oikeudet edellä mennään yhdistettynä turvallisuusnäkökulmaan. Suomella on kuitenkin kansainväliset velvoitteet lapsen oikeuksien sopimuksen kautta ja niiden nojalla selvitetään parhaita keinoja. Ohisalo ei vastaa kysymykseen, toteutuvatko lasten oikeudet tällä hetkellä, kun lapset joutuvat olemaan leirillä. – No kuten sanoin, erilaisia vaihtoehtoja selvitetään. Ja kuten kaikki varmasti tietävät, asia ei ole millään tavalla mustavalkoinen. Varmasti kaikki EU-jäsenvaltiot olisivat tehneet paljon enemmän, jos tiedettäisiin kunnolla, mikä on kaikkein kätevin tapa. Ohisalon mukaan lasten hakeminen ilman äitejä ei onnistu. – Kysymykseen, voidaanko vain lapset hakea, niin ei voida, koska lapsia ei voida erottaa vanhemmistaan. Suomen viranomaisilla ei ole toimivaltaa alueella. Jos vanhemmat eivät päästä lapsia lähtemään, niin sitten ei voida oikein toimia. Ohisalo on hyvin varovainen kommentoidessaan Isis-naisten tilannetta. Varovaisuus voi johtua siitä, että hän on saanut aiemmista lausunnoistaan hallituskumppaneiltaan kritiikkiä. Jotkut ovat katsoneet hänen puhuneen hallitusohjelman ja hallituksen linjan ohi kommentoidessaan pakolaispolitiikkaa ja naisten evakuointia. Esimerkiksi kesäkuussa pian sen jälkeen kun hallitus teki päätöksen, ettei naisia ja lapsia haeta, Ohisalo vihjasi evakuoinnin olevan yhä harkinnassa. – Suomi edelleen selvittää tilannetta monista näkökulmista, Ohisalo tviittasi vastauksena hallituksen päätöstä kritisoineelle. Perjantaina Rinne, Ohisalo sekä ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) tapasivat leirillä olevien naisten läheisiä. Ohisalon haastattelu on tehty ennen tapaamista. "Palapeli, jossa eri näkökulmat täytyy pystyä sovittamaan yhteen" Muun muassa Punainen risti ja useat oikeustieteilijät ovat vaatineet Suomea hakemaan naiset ja lapset kotiin. Joukko professoreita kirjoitti Helsingin Sanomissa katsovansa, että valtiolla on velvollisuus avustaa lasten ja heidän huoltajiensa tuomisessa maahan. Turun yliopiston prosessioikeuden professori Johanna Niemi kertoi tehneensä Suomesta valituksen Yhdistyneiden kansakuntien (YK) lasten oikeuksien komitealle. Niemen mielestä hallituksen aiemmin kesällä tekemä päätös olla noutamatta suomalaislapsia rikkoo useita lasten oikeuksien sopimuksen kohtia. Ohisalo kuvaa al-Holin naisten ja lasten tilannetta palapeliksi, jossa heidän leirillä kohtaamansa uhka pitää sovittaa siihen, että Isisiin lähteneet naiset voivat muodostaa uhan suomalaisille. – Ne näkökulmat vain täytyy pystyä sovittamaan yhteen. Viranomaisten tehtävä on pitää huolta siitä, että ihmisten turvallisuudentunne on kunnossa ja jokaisen turvallisuudesta pidetään huolta. Supo on kommentoinut asiaa eikä minulla ole siihen lisättävää. Supo on aiemmin arvioinut olevan todennäköistä, että al-Holista palaavat naiset lisäävät Suomeen kohdistuvaa terrorismin uhkaa. Kuinka kauan Suomi voi odottaa ja milloin ratkaisu leirillä olevien suomalaisten tilanteesta on tulossa? Ohisalo pudistaa päätään ja kieltäytyy kommentoimasta. Hän ei myöskään vastaa kysymykseen, kuka kantaa vastuun, jos naisille tai lapsille sattuu jotain. – Tässä kohtaa selvitysten tekeminen on ulkoministeriön päässä. Pääministeri kommentoi asiaa enemmän.