"Osalla on yöunet voinut jäädä aika vähiin" Rapduon myöhästyminen viivästytti Ilosaarirockin purkua ja toi lisäkustannuksia

Ilosaarirockin purkutöihin ryhdyttiin heti, kun lavat vapautuivat artisteista. Rapkaksikko Rae Sremmurdin keikan myöhästyminen siirsi myös tähtiteltan purkutöitä kolmella tunnilla.

- Kyllä se vaikutti, osalla on yöunet voinut jäädä aika vähiin. Yö on aika tarkkaan ohjelmoitu. Purkamisella on tiukka aikataulu, telttafirmat ja tekniikkafirmat ottavat omansa ja heillä on usein kiire jo seuraavaan paikkaan, vastaava tuottaja Petri Varis kertoo.

Rae Sremmurdin keikka myöhästyi, koska Amsterdamin kentällä tapahtui onnettomuus, jossa lentokoneen portaita kuljettanut auto törmäsi lentokoneeseen. Lentoja Suomeen ei enää ollut, joten artistit lennätettiin keikalle yksityiskoneella. Ilosaarirock osallistui kustannuksiin, mutta Petri Varis ei halua tarkemmin avata, miten.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

- Se on sopimuskysymys. Neuvottelemme artistin kanssa ja katsomme, jos vakuutuksista olisi jotain iloa. Yhtye haluttiin lavalle, jälkikäteen katsomme saammeko jotain pois.