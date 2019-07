Suomessa aletaan selvittää aluevesissä olevien alusten hylkyjen muodostamaa ympäristöriskiä, kertoo Suomen ympäristökeskus (Syke). Hylyt saattavat pilata ympäristöä, jos niissä oleva öljy pääsee ruostuvien tankkien läpi mereen.

Syken mukaan aluevesillä on arvioilta jopa 1 300 hylkyä, joissa suuressa osassa on jäljellä öljyä. Öljynpoiston ohella selvitetään, kuinka paljon hylyissä on muita meriluonnolle vaarallisia aineita, kuten elohopeaa.

Selvitystyö on osa ympäristöministeriön suojeluohjelmia. Ministeriön mukaan öljynpoiston on määrä alkaa ensi vuonna, kun riskikartoitus on tehty.

