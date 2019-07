Sisäministerit puivat EU:n maahanmuuttopolitiikan tulevaisuutta Helsingissä

EU:n sisäministerit ovat tänään koolla Helsingissä. Epävirallisessa kokouksessa keskustellaan Euroopan maahanmuuttopolitiikan tulevaisuudesta ja sisäisen turvallisuuden suunnasta.

Kokouksessa puhetta johtaa sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.), joka kutsui eurooppalaiset ministerikollegansa jo eilen illalliselle Helsinkiin keskustelemaan akuutista tilanteesta eli väliaikaisesta järjestelystä Välimereltä pelastettujen turvapaikanhakijoiden jakamiseksi eri maihin.

Kokoukseen osallistui maahanmuuttokomissaari Dimitris Avramopoulos, noin puolet sisäministereistä ja muutama valtiosihteeri. Epävirallisen illalliskokouksen tarkoituksena oli sopia alustavasti sitoutumisesta yhteiseen toimintalinjaan ja selvittää, kuinka jatkossa edetään.

Suomi pyrkii saamaan kasaan mahdollisimman laajan joukon maita, jotka lähtevät mukaan järjestelyyn.

Huomenna Helsingissä kokoustavat EU:n oikeusministerit. Epävirallisen kokouksen puheenjohtajana toimii oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.).

Ministerikokoukset liittyvät Suomen EU-puheenjohtajakauden ohjelmaan. Epävirallisessa kokouksessa ei tehdä varsinaisia päätöksiä, mutta tapaaminen tarjoaa ministereille hyvän mahdollisuuden puida yhdessä vaikeita kysymyksiä.

"Tarvitaan pysyvämpiä järjestelyitä"

Välimereltä pelastettujen turvapaikanhakijoiden tilanne vaatii uusia järjestelyitä, mutta tällä hetkellä pidempää pysyvää ratkaisua ei pystytä tekemään, koska uusi komissio aloittaa tällä tietoa vasta marraskuun alussa.

Tähän asti ongelmaa on ratkottu pelastusalus kerrallaan. EU-komissio on käynnistänyt kyselykierroksensa jäsenmaille aina uudelleen, kun Italian tai Maltan satamiin on saapunut alus täynnä pelastettuja, joita maat ovat kieltäytyneet ottamasta vastaan.

– Useat jäsenvaltiot jakavat näkemyksen siitä, että kerta toisensa jälkeen toistuvien tapauskohtaisten toimien sijasta tarvitaan etsintä- ja pelastustoimien jälkeisiä pysyvämpiä järjestelyjä. Jotta tässä onnistuttaisiin, tarvitaan vastuunjakoa ja mahdollisimman monen jäsenvaltion vapaaehtoista osallistumista. Puheenjohtajavaltio jatkaa asian työstämistä. Tämä työ ei muuta sitä, että yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää on edelleen uudistettava, Ohisalo sanoi tiedotteessa.

Vuoden aikana EU:n sisällä on siirretty noin 800 mereltä pelastettua ihmistä. Heidät on toivottanut tervetulleeksi hieman yli 10 valtiota. Esimerkiksi Suomi on nykyisen hallituksen aikana päättänyt ottaa kahdeksan turvapaikanhakijaa Italiasta ja viisi Maltalta.

Varsinkin reitti Afrikasta Italiaan tai Maltalle on vaarallinen. Tänä vuonna Välimerellä on kuollut tai kadonnut noin 700 ihmistä, joista valtaosa on pyrkinyt Eurooppaan keskistä reittiä pitkin, käy ilmi YK:n pakolaisjärjestön tiedoista.

Komission puheenjohtaja peräänkuluttaa empatiaa ja päättäväistä toimintaa

Komission puheenjohtajaksi tiistaina valittu Ursula von der Leyen lupasi ottaa uuden alun EU:n turvapaikkajärjestelmän uudistamisessa, joka on ollut pitkään jumissa.

– Tarvitaan empatiaa ja päättäväistä toimintaa, von der Leyen sanoi puheessaan.

EU:lla on hänen mukaansa velvollisuus pelastaa ihmishenkiä Välimerellä, josta on tullut yksi maailman vaarallisimmista rajoista. Samalla EU:n pitää hänen mukaansa panostaa rajavalvontaan.