Ohisalo: Sisäministerien kokous on hyvä alku maahanmuuttopolitiikan uudistamisessa

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) pitää EU-sisäministerien kokousta hyvänä alkuna EU:n maahanmuuttopolitiikan uudistamiseksi. Hänen mukaansa nyt on olemassa näyttöä EU-maiden keskinäisestä luottamuksesta asian ratkaisemiseksi.

EU:n sisäministerit pitivät tänään epävirallisen kokouksensa Helsingissä. Kokouksessa keskusteltiin Euroopan maahanmuuttopolitiikan tulevaisuudesta ja sisäisen turvallisuuden suunnasta.

Ohisalo arvioi kokouksen jälkeen järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, että Suomella on hyvä paikka koota yhteen maita turvapaikkapolitiikan uudistamiseksi. Hän kertoi, että keskustelut jatkuvat tiiviinä seuraavien viikkojen ja kuukausien ajan.

EU:n maahanmuuttokomissaari Dimitris Avramopoulos painotti jo aiemmin kollektiivista ratkaisua maahanmuuttokysymyksessä. Hän oli varsin luottavainen sen suhteen, että EU-maat – Italia ja Malta mukaan lukien – saadaan yhteisen järjestelyn taakse.

Ongelmana EU:n maahanmuuttopolitiikassa on kuitenkin se, että maahanmuuttajia tulee eniten juuri Italiaan ja Maltalle. Turvapaikanhakijoiden siirtäminen eteenpäin takkuaa.

Tähän asti Välimereltä saapuville turvapaikanhakijoille on etsitty turvapaikkaa pelastusalus kerrallaan. EU-komissio on käynnistänyt kyselykierroksensa jäsenmaille aina uudelleen, kun Italian tai Maltan satamiin on saapunut alus täynnä pelastettuja, joita maat ovat kieltäytyneet ottamasta vastaan.

Vuoden aikana EU:n sisällä on siirretty noin 800 mereltä pelastettua ihmistä. Heidät on vastaanottanut hieman yli 10 valtiota. Esimerkiksi Suomi on nykyisen hallituksen aikana päättänyt ottaa kahdeksan turvapaikanhakijaa Italiasta ja viisi Maltalta.

Varsinkin reitti Afrikasta Italiaan tai Maltalle on vaarallinen. Tänä vuonna Välimerellä on kuollut tai kadonnut noin 700 ihmistä. Heistä valtaosa on pyrkinyt Eurooppaan keskistä reittiä pitkin, ilmenee YK:n pakolaisjärjestön tiedoista.

Ohisalo: "Emme voi antaa kenenkään hukkua Välimerellä"

Ohisalon mukaan Euroopan on löydettävä kestävämpi järjestely Välimeren yli Eurooppaan tulevien turvapaikanhakijoiden tilanteeseen.

– Tilanne on kriittinen, emme voi antaa kenenkään enää hukkua Välimerellä. Meidän täytyy löytää kokonaisvaltaisempia ratkaisuja, sillä nykyisellään voimme tehdä ainoastaan tapauskohtaisia ratkaisuja, Ohisalo sanoi toimittajille ennen kokouksen alkua.

Ministerit keskustelivat Välimeren tilanteesta jo eilen illallisella. Ohisalo ei avannut tarkemmin sitä, millaisia kantoja keskustelussa nousi esiin. Ministerin mukaan illallinen oli ainoastaan ensimmäinen askel laajemmassa keskustelussa.

Ministerikokoukset liittyvät Suomen EU-puheenjohtajakauden ohjelmaan. Epävirallisessa kokouksessa ei tehdä varsinaisia päätöksiä, mutta tapaaminen tarjoaa ministereille hyvän mahdollisuuden puida yhdessä vaikeita kysymyksiä.

Komission puheenjohtaja peräänkuuluttaa empatiaa ja päättäväistä toimintaa

Komission puheenjohtajaksi tiistaina valittu Ursula von der Leyen lupasi ottaa uuden alun EU:n turvapaikkajärjestelmän uudistamisessa, joka on ollut pitkään jumissa.

– Tarvitaan empatiaa ja päättäväistä toimintaa, von der Leyen sanoi puheessaan.

EU:lla on hänen mukaansa velvollisuus pelastaa ihmishenkiä Välimerellä, josta on tullut yksi maailman vaarallisimmista rajoista. Samalla EU:n pitää hänen mukaansa panostaa rajavalvontaan.