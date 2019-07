Yön uutiskooste: Hyvinkäällä öinen palonalku kirkossa, KuPS eteni Eurooppa-liigan toiselle karsintakierrokselle

Palonalku oli kirkon seinässä ikkunanpielessä, mutta se saatiin sammutettua.

Ohikulkija teki palohälytyksen Uudenmaankadulle puoli kolmen aikaan, kun huomasi ilmiliekeissä olevan varaston. Varasto sijaitsee parinkymmenen metrin päässä kirkosta, ja siellä säilytettiin puutarhatyövälineitä ja -kalustoa.

Palomestarin mukaan on epätodennäköistä, että kirkon palonalku olisi peräisin varastosta lentäneistä kipinöistä. Poliisi tutkii palon syttymissyytä.

EU:n oikeusministerit pohtivat oikeusvaltioperiaatteen vahvistamista

Oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen on keskeinen kysymys, kun EU:n oikeusministerit kokoontuvat epäviralliseen ministerikokoukseen Helsinkiin tänään.

Suomen oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) johtaa kokousta, johon osallistuu ministerien lisäksi muun muassa EU:n oikeus- ja kuluttaja-asioista sekä sukupuolten tasa-arvosta vastaava komissaari Vera Jourova.

Microsoftin tulos ylitti selvästi odotukset

Ohjelmistoyhtiö Microsoftin tulos on ylittänyt reippaasti odotukset.

Microsoftin liikevaihto nousi viimeisimmällä vuosineljänneksellä 12 prosenttia vuoden takaisesta 33,7 miljardiin dollariin eli noin 30 miljardiin euroon. Tulos ylitti analyytikoiden voitto-odotukset lähes miljardilla dollarilla. Koko vuoden voitto oli 125,8 miljardia dollaria, mikä on 14 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Yhtiö kertoo, että kasvua tuli teknologiakumppanuuksissa ja pilvipalveluissa. (Lähde: AFP)

Trump nimittämässä uudeksi työministeriksi työnantajien etujen puolustajana profiloituneen Eugene Scalian

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump aikoo nimittää uudeksi työministeriksi Eugene Scalian. Trump kertoi asiasta Twitterissä.

New York Timesin mukaan nimitystä todennäköisesti vastustetaan demokraattijohtoisessa edustajainhuoneessa. Lakimies Scalia on edustanut Walmartin kaltaisia työnantajia ja kyseenalaistanut sääntelyä, jonka tarkoituksena on ollut auttaa työntekijöitä.

Edellinen työministeri Alexander Acosta erosi tehtävästään, koska hän joutui kovan kritiikin keskelle toimistaan liittovaltion syyttäjänä Floridassa reilu vuosikymmen sitten. Acostan virasto sopi tuolloin monimiljonääri Jeffrey Epsteinin syytteiden lieventämisestä alaikäisiin liittyvässä seksuaalirikosjutussa.

Iranilla ei ole tietoa miehittämättömän ilma-aluksen menetyksestä Persianlahdella

Iranilla ei ole tietoa, että se olisi menettänyt miehittämättömän ilma-aluksen, sanoo Iranin ulkoministeri.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat pudotti iranilaisen dronen eli miehittämättömän ilma-aluksen torstaina Hormuzinsalmessa Persianlahdella. Trump sanoi dronen lentäneen 900 metrin päässä yhdysvaltalaisesta maihinnousualuksesta.

Iranin ulkoministeri Mohammad Javad Zarif kommentoi asiaa, kun hän saapui YK:n päämajaan tapaamaan pääsihteeri Antonio Guterresia.

Jännitteet Iranin ja erityisesti Yhdysvaltojen välillä ovat kiristyneet sen jälkeen, kun kaksi tankkeria joutui hyökkäysten kohteeksi Omaninlahdella kesäkuussa. (Lähde: AFP)

YK pääsi Jemenin huthikapinallisten kanssa sopuun ruoka-avun toimittamisesta

YK on päässyt Jemenin huthikapinallisten kanssa sopuun ruoka-avun toimittamisesta kapinallisten hallitsemille alueille.

YK:n alaisen maailman ruokaohjelman johtajan mukaan uusi sopimus on allekirjoituksia vaille valmis. Se mahdollistaisi avun toimittamisen pikaisesti pääkaupunki Sanaan, josta kapinallisilla on tukeva ote.

YK jäädytti ruoka-avun toimittamisen kapinallisten hallitsemille alueille viime kuussa, koska avun on epäilty menevän muualle kuin sitä tarvitseville.

Jemenin hallituksen ja sitä vastustavien huthikapinallisten taisteluissa on kuollut kymmeniätuhansia ihmisiä. YK on kuvannut Jemenin tilannetta maailman pahimmaksi humanitaariseksi kriisiksi. (Lähde: AFP)

KuPS eteni Eurooppa-liigan toiselle karsintakierrokselle

Kuopion Palloseura jatkaa toiselle karsintakierrokselle jalkapallon Eurooppa-liigassa. KuPs pelasi torstaina vieraskentällä 1–1-tasapelin valkovenäläistä Vitebskiä vastaan. Kuopiolaiset voittivat Vitebskin viime torstaina kotonaan 2–0, joten KuPS meni jatkoon yhteistuloksella 3–1.

KuPsia vastaan tulee toisella kierroksella puolalainen Legia Varsova. Toisen karsintakierroksen osaottelut pelataan 25. heinäkuuta ja 1. elokuuta.

Turkulainen Inter ja Rovaniemen Palloseura sen sijaan putosivat jatkosta.