Yön uutiskooste: Iran otti haltuunsa brittien lipun alla seilaavan tankkerin, ensimmäisestä kuukävelystä kulunut 50 vuotta

Kyseessä on ruotsalaisen Stena Bulk -varustamon Stena Impero -alus, joka on ohjattu Iranin rannikolle. Marine Traffic -sivuston mukaan Stena Imperon viimeinen sijainti-ilmoitus tuli läheltä Larakin saarta Iranin edustalla.

Yhdysvallat syyttää Irania "väkivaltaisuuksien kiihtymisestä".

Britannian mukaan Iran pysäytti Persianlahdella myös toisen, Liberian lipun alla seilaavan, tankkerin, joka on kuitenkin jo päästetty menemään ja poistunut Iranin aluevesiltä.

Iranilaisen Fars-uutistoimiston mukaan korkea-arvoiset upseerit ovat kuitenkin kiistäneet, että toinen tankkeri olisi pysäytetty. (Lähde: AFP)

Ensimmäisestä kuukävelystä kulunut 50 vuotta

Yhdysvaltain astronauttien Neil Armstrongin ja Buzz Aldrinin laskeutumisesta Kuun pinnalle on tänään kulunut 50 vuotta. Apollo 11 -tehtävän lentäjät laskeutuivat Kuuhun illalla 20. heinäkuuta 1969. Miehistön kolmas jäsen Michael Collins jäi Kuun kiertoradalle.

Tehtävän komentaja Neil Armstrong astui ensimmäisenä ihmisenä Kuun pinnalle muutamaa tuntia myöhemmin seuraavan vuorokauden puolella. Ensimmäisen askeleensa yhteydessä hän lausui kuuluisat sanansa "tämä on pieni askel ihmiselle, mutta suuri harppaus ihmiskunnalle".

Guardian: EU valmistautuu tarjoamaan Britannian Johnsonille brexit-lisäaikaa

Euroopan unioni valmistautuu tarjoamaan brexitiin liittyvää lisäaikaa Britannian mahdolliselle uudelle pääministerille Boris Johnsonille, kirjoittaa Guardian.

Entinen ulkoministeri Johnson on luvannut toteuttaa brexitin lokakuun loppuun mennessä, jos hän nousee pääministeriksi. Uuden pääministerin nimen on määrä olla selvillä tiistaina.

Guardianin mukaan EU:n suunnittelema lisäaika ulottuisi lokakuun lopun yli, ja sen tarkoituksena on auttaa Johnsonia pitämään konservatiivipuolue kasassa. Lisäksi se tarjoaisi Britannialle vielä yhden mahdollisuuden erota EU:sta sopimuksen kanssa.

Lisäaika käytettäisiin uusiin neuvotteluihin, mutta se voitaisiin tarjoilla kovan eron kannattajille mahdollisuutena valmistella sopimuksetonta lähtöä EU:sta.

Luoti lävisti asunnon ikkunan Porissa, paikalle useita poliisipartioita ja panssaroitu ajoneuvo

Asunnon ikkunan lävistänyt luoti johti poliisioperaatioon Porin Paratiisinmäessä perjantai-iltana.

Poliisi kertoo tiedotteessa, että se sai ilmoituksen tapahtuneesta illalla puoli yhdentoista aikoihin ja lähti paikalle usean partion voimin. Mukana oli työturvallisuussyistä myös panssaroitu ajoneuvo.

Poliisi otti kiinni useita henkilöitä, joiden osuutta asiaan selvitetään. Tapahtunutta tutkitaan vaaran aiheuttamisena, mutta poliisin mukaan nimike saattaa tarkentua tutkinnan edetessä.

Alueella liikkumista rajoitettiin ennen kuin ampumapaikka ja ampumisesta epäillyt paikallistettiin. Alue todettiin turvalliseksi hieman kello yhdentoista jälkeen illalla. Poliisi teki paikan päällä vielä puolen yön aikoihin tapahtumapaikkadokumentaatiota ja teknistä tutkintaa.

Järveen päätynyt souteluseurue soitti itse pelastajat paikalle Kouvolassa

Nelihenkinen soutelemassa ollut seurue pelastettiin järvestä Kouvolan Jaalassa lauantain vastaisena yönä. Kukaan ei loukkaantunut.

Päivystävän palomestarin mukaan seurueen vene kaatui noin kilometrin päässä rannasta Jaalan Pyhäjärvellä, ja nelikko joutui veden varaan. He onnistuivat kuitenkin soittamaan itse vedestä hätäkeskukseen. Kaikilla veneessä olleilla oli pelastusliivit.

Seurue saatiin noukittua vedestä pelastuslaitoksen veneeseen. Etsimistä auttoi palomestarin mukaan se, että hätäkeskus sai paikannettua nelikon kännykän avulla. Lisäksi heillä oli vedessä kännykän valo päällä.

Kolmostie yhä poikki Kurikassa maitorekan ja henkilöauton kolarin seurauksena

Kurikassa Etelä-Pohjanmaalla on Kolmostie on yhä poikki maitorekan ja henkilöauton kolarin seurauksena.

Poliisin mukaan henkilöauto törmäsi rekkaan sen kaistalla, ja henkilöauton mieskuljettaja kuoli. Alustavan tiedon mukaan rekan kuljettaja ei loukkaantunut.

Pelastuslaitokselta arvioitiin hieman aamuneljän jälkeen, että tie on poikki Tuiskulan suoran kohdalla vielä ainakin pari tuntia raivaustöiden vuoksi. Kolari sattui puoli kahdentoista aikoihin perjantai-iltana.

Maitorekan vetoauto on kaatuneena tiellä ja perävaunu ojassa. Rekan lastina on maitoa yli 20 000 litraa, ja sekä vetoautossa että perävaunussa olevat säiliöt ovat vuotaneet. Pelastuslaitos on saanut tyhjennettyä vetoautossa olevan säiliön maidosta.

Algeria juhlii Afrikan mestaruutta

Algeria on voittanut jalkapallon Afrikan mestaruuden. Algeria kukisti Kairossa pelatussa finaalissa Senegalin 1–0.

Ottelun ainoan maalin teki jo toisella minuutilla Baghdad Bounedjah.

Mestaruus on Algerialle historian toinen. Edellinen titteli oli vuodelta 1990. Senegal pelasi nyt toista kertaa Afrikan mestaruusturnauksen finaalissa mutta ei vielä ole saavuttanut mestaruutta.