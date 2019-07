Iltalehti: Kansanedustaja Hussein al-Taee ilmoittanut epäselviä tietoja koulutuksestaan – Al-Taeen mukaan Lindedin-profiilin tiedot ovat olleet vajavaiset ja osin epätarkat

Kansanedustaja(sd.) on ilmoittanut koulutuksestaan tietoja, jotka ovat epäselviä, kertoo Iltalehti . Lehden mukaan al-Taee on kertonut Linkedin-profiilissaan suorittaneensa muun muassa kaksi ylempää loppututkintoa Varsovan yliopistossa, kun loppututkintoja on todellisuudessa vain yksi.