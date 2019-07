EU-parlamentin ympäristövaliokunnassa puhunut Hakkarainen vähätteli ihmisen vaikutusta ilmastonmuutokseen

Perussuomalaisten europarlamentaarikko Teuvo Hakkarainen nostatti kulmakarvoja parlamentin ympäristövaliokunnassa vähättelemällä ihmisen vaikutusta ilmastonmuutokseen.

Hakkarainen kiisti valiokunnassa vahvan tieteellisen näytön siitä, että ihminen on toimillaan aiheuttanut ilmaston lämpenemistä.

– Emme elä mitenkään poikkeuksellista aikaa, vaikka aiheesta on tehty uusi uskonto, jonka arvostelu on melkein pyhäinhäväistys, Hakkarainen sanoi suomeksi.

Hän lähetti sanomisistaan myöhemmin myös tiedotteen medialle. Valiokunnan kokouksessa avustaja Maria Sainio istui hänen takanaan.

Valiokunnassa oli käynnissä ympäristöministeri Krista Mikkosen (vihr.) kuuleminen, koska hän esitteli Suomen puheenjohtajakauden ohjelmaa. Lukuisat ministerit vierailevat tällä viikolla parlamentin valiokunnissa samasta syystä.

Mikkonen sanoi tilaisuuden jälkeen toimittajille, että Hakkarainen oli näkemyksensä kanssa aika yksin.

– Meillä on vahva tieteellinen konsensus siitä, että ihmisen toiminta on aiheuttanut ilmastonmuutosta ja tiedetään, että hiilidioksidin määrä ilmakehässä on lisääntynyt nopeasti hyvin nopealla aikavälillä ihmisen toiminnan takia.

Hakkarainen on ympäristövaliokunnan jäsen. Valiokunnan toimialaan kuuluu ympäristöpolitiikka, ympäristönsuojelu, kansanterveys ja elintarvikkeiden turvallisuus. Ympäristöpolitiikan alla juuri ilmastonmuutos on yksi keskeisistä valiokunnan vastuualueista.

Suomalaisista mepeistä valiokunnassa istuvat myös Silvia Modig (vas.) ja Nils Torvalds (r.) sekä varalla Ville Niinistö (vihr.) ja Sirpa Pietikäinen (kok.).