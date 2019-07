Yön uutiskooste: Suomi sai ensimmäisen presidenttinsä sata vuotta sitten, Tesla teki jättitappiot

Tasavalta hallitusmuotona astui Suomessa voimaan 17. heinäkuuta 1919 ja ensimmäinen presidentti valittiin vaalissa noin viikkoa myöhemmin 25. heinäkuuta. Ståhlberg sai eduskunnan suorittamassa vaalissa 143 ääntä ja hänen vastaehdokkaansa C. G. E. Mannerheim 50.

Ståhlberg muistetaan perustuslain ja tasavallan hallitusmuodon pääarkkitehtina. Suomen presidenttinä hän toimi vuosina 1919–1925.

Euroopan keskuspankin odotetaan viitoittavan tietä uusille elvytystoimille

Euroopan keskuspankin (EKP) ennakoidaan vihjaavan tänään uusista elvytystoimista, kun keskuspankin rahapolitiikasta päättävä EKP:n neuvosto kokoontuu Frankfurtissa.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan useimmat ekonomistit odottavat EKP:n muuttavan ennakoivaa viestintäänsä niin, että keskuspankki voisi laskea korkoja. Tähän mennessä EKP on sanonut, että se odottaa korkojen pysyvän nykyisellä tasollaan ainakin ensi vuoden alkupuoliskon ajan.

Ekonomistikyselyn mukaan varsinainen korkomuutos olisi edessä EKP:n neuvoston seuraavassa kokouksessa syyskuussa. Ekonomistit arvioivat, että EKP laskee syyskuussa talletuskorkonsa –0,5 prosenttiin nykyisestä –0,4 prosentista.

EKP on pitänyt ohjauskorkonsa tasan nollassa ja talletuskoron –0,4 prosentissa keväästä 2016 lähtien.

Facebookin tulos sukelsi jättisakon jälkimainingeissa

Yhteisöpalvelu Facebookin toisen vuosineljänneksen tulos romahti Yhdysvalloissa määrätyn jättisakon takia. Facebook on sopinut maksavansa Yhdysvalloissa viiden miljardin dollarin eli noin 4,5 miljardin euron sakon käyttäjien yksityisyyden loukkaamisesta.

Yrityksen huhti-kesäkuun tulos tippui 49 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Tulos oli 2,6 miljardia dollaria eli noin 2,3 miljardia euroa. Liikevaihto puolestaan kasvoi ja oli vuoden toisella neljänneksellä 16,9 miljardia dollaria eli noin 15,2 miljardia euroa.

Facebook onnistui yllättämään odotettua paremmalla liikevaihdolla ja käyttäjämäärien kasvulla. (Lähde: AFP)

Tesla teki jättitappiot, osake sukelsi pörssissä

Sähköautovalmistaja Tesla teki odotettua suuremmat tappiot toisella vuosineljänneksellä. Huhti-kesäkuun 408 miljoonan dollarin tappiot saivat yhtiön osakkeen jyrkkään laskuun.

Yhtiön liikevaihto kasvoi tuntuvasti vuoden takaisesta ja oli nyt 5,2 miljardia dollaria. Tesla toimitti huhti-kesäkuussa asiakkaille yli 95 000 autoa, mikä on yhtiön uusi ennätys.

Tesla teki kuitenkin tappiota yli tuplasti enemmän kuin asiantuntijat olivat odottaneet. Osakkeen arvo putosi keskiviikkoiltana 10 prosentilla.

Tesla kertoi tulostiedotteessaan ennakoivansa kolmannesta vuosineljänneksestä voitollista. (Lähde: AFP)

Trump erikoissyyttäjän kuulemisen jälkeen: Tämä oli erittäin hyvä päivä

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on vakuutellut, että erikoissyyttäjä Robert Muellerin julkinen kuuleminen kongressissa on päätynyt Valkoisen talon voittoon. Trump sanoi toimittajille, että kuulemispäivä oli "erittäin hyvä päivä". Trump myös toisti syytöksensä siitä, että Muellerin johtama Venäjä-tutkinta on naurettava huijaus ja noitavaino.

Erikoissyyttäjä Robert Muellerin odotettu kuuleminen kongressin edessä järjestettiin keskiviikkona. Lausunnoissaan Mueller pitäytyi pitkälti Venäjä-tutkintansa loppuraportin päätelmissä. Mueller muun muassa kiisti sen, että Trump olisi loppuraportissa vapautettu oikeuden estämistä koskevista syytöksistä. (Lähde: AFP)

Trump käytti vetoa toteuttaakseen asekaupat Saudi-Arabian kanssa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on käyttänyt odotetusti veto-oikeuttaan toteuttaakseen asekaupat Saudi-Arabian kanssa. Kongressi oli aiemmin tässä kuussa äänestänyt asekauppojen torppaamisen puolesta.

Trumpin veton myötä asia palaa kongressiin. Veton kumoamiseksi vaaditaan kongressissa kahden kolmanneksen enemmistö.

Trumpin hallinto ilmoitti toukokuussa ohittavansa kongressin ja myyvänsä aseita Saudi-Arabialle ja muille arabiliittolaisille ilman lainsäätäjien hyväksyntää. Tämä johti kongressissa toimiin kauppojen estämiseksi.

Tämä on kolmas kerta, kun Trump käyttää presidenttinä veto-oikeuttaan. (Lähde: AFP)

Pohjois-Korea laukaisi kaksi lyhyen kantaman ohjusta mereen

Pohjois-Korea laukaisi kaksi lyhyen kantaman ohjusta mereen torstaiaamuna, Etelä-Korean puolustusvoimat kertoo. Etelä-Korea vahvisti, että pohjoisesta laukaistut ammukset olivat ohjuksia.

Toinen ohjuksista lensi eteläkorealaisten analyysin mukaan 430 kilometrin matkan ja toinen hieman pidemmälle.

Etelä-Korea ja Yhdysvallat tekevät parhaillaan analyysia ohjuksista.

Pohjois-Korea ampui lyhyen kantaman ohjuksia viimeksi toukokuun alkupuolella.

Tämän päivän laukaisut saattavat liittyä Yhdysvaltain ja Etelä-Korean elokuussa pidettäviin sotaharjoituksiin, joihin Pohjois-Korea suhtautuu hyvin ynseästi. (Lähde: AFP)

Sudanin sotilasjuntta pidätti kenraalin syytettynä vallankaappausyrityksestä

Sudanin sotilasjohto kertoo pidättäneensä kenraalin ja muutamia muita henkilöitä syytettynä epäonnistuneesta vallankaappausyrityksestä.

Sotilasjuntta kertoi aiemmin tässä kuussa estäneensä vallankaappausyrityksen. Juntan mukaan vallankaappauksen tarkoituksena oli palauttaa huhtikuussa syrjäytetyn presidentin Omar al-Bashirin puolue valtaan maassa.

Nyt sotilasjohto kertoi, että vallankaappausyrityksen johtohahmo oli kenraali Hashim Abdel Mottalib. Juntta kertoo pidättäneensä myös kansallisen turvallisuuspalvelun upseereita sekä al-Bashirin puolueen johtoa. (Lähde: AFP)

Uutissuomalaisen kysely: Lähes puolet laittaisi lisää rahaa urheilun näyttämiseen Ylellä

Lähes puolet suomalaisista suuntaisi Ylen rahoitusta nykyistä vahvemmin merkittävien urheilutapahtumien näyttämiseen. Tämä käy ilmi Uutissuomalaisen teettämästä mielipidekyselystä.

Vastaavasti 40 prosenttia ei haluaisi laittaa lisää rahaa urheilutapahtumien näyttämiseen Ylen kanavilla.

Uutissuomalainen muistuttaa, että vaikka Yle lisäisi urheilutapahtumien näyttämiseen suunnattua rahoitusta, se ei välttämättä takaisi suurten urheilutapahtuminen tv-oikeuksien saamista Ylelle.

Gallupin on toteuttanut Tietoykkönen. Kyselytutkimuksessa haastateltiin 1000:ta suomalaista, ja virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Punainen tähti sysäsi HJK:n lähelle putoamista Mestarien liigassa

Belgradin Punainen tähti on voittanut HJK:n jalkapallon Mestarien liigan toisen karsintakierroksen avausosassa. Serbialaisjoukkue kaatoi Klubin kotonaan Belgradissa 2–0 ja on vahvasti kiinni jatkopaikassa.

Richmond Boakye vei Punaisen tähden johtoon avauspuoliajalla, ja Milan Pavkov teki isäntien toisen maalin ottelun loppuminuuteilla.