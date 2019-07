Sydän voi oikeasti murtua surusta ja silloin on jo kiire sairaalaan – kardiologi kertoo, mistä tunnistaa vakavat rintakivut ja miten niihin pitää reagoida

Kauniilla kesäilmalla suomalaiset puuhastelevat taas mökkiremonttien ja marjapensaiden kimpussa. Yhtäkkiä kesken askareiden tuntuu inhottava, äkäinen rintakipu. Pieni tauko helpottaa ja kipu on taas poissa.

Toistuvaan ja välillä ohimenevään rintakipuun pitää aina suhtautua vakavasti. Taustalla voi olla sepelvaltimotauti, jossa suoni tukkeutuu hitaasti mutta vaarallisesti. Se voi pahimmillaan johtaa sydäninfarktiin.

– Sepelvaltimotauti voi alkaa oireilla rasituksessa. Ihminen nousee vaikka portaita ja huomaa puristavan kivun, joka menee ohi, kun pysähtyy, kuvailee kardiologian erikoislääkäri, dosentti Vesa Virtanen Tampereen sydänsairaalasta.

Jos kipu toistuu kovemmassa rasituksessa, mutta menee ohi levolla, on tarpeen varata aika lääkärille tarkempiin tutkimuksiin.

Mikäli kipu ei mene levolla ohi tai toistuu pienessäkin rasituksessa, on soitettava ambulanssi, olipa aidan maalaus miten kesken tai herukkapensas vasta puoliksi kerätty.

Närästyksen tunne voikin olla sydänkohtaus

Sen sijaan nopea, terävä rintakipu ei ole yleensä sydänperäistä kipua, Virtanen rauhoittelee.

– Meillä kaikilla on varmasti joskus sellaisia kipuja. Se on sellaista kipua rintakehällä, jonka voi sormella näyttää. Jos kohdassa tuntuu vielä arkuutta, niin silloin on harvoin kyseessä sydänperäinen rintakipu.

Taustalla voi olla esimerkiksi huono asento. Millaisesta kivusta sitten täytyy huolestua?

– Kipukohtaa ei voi näyttää sormella. Jotkut tuntevat sen ahdistavana, ikään kuin painon tunteena tai voimakkaana närästyksenä. Kipu voi myös säteillä kaulalle ja käsivarsiin.

– Tämä on sitä vaarallista rintakipua.

Virtasen mukaan tällaisen tunteen taustalla voilla sepelvaltimotauti, sydäninfarkti tai harvinaisessa tapauksessa aortan repeämä.

Jäärät suomalaismiehet piilottelevat oireita

Moni riskiryhmään kuuluva tietää omat taustansa ja osaa suhtautua oireisiin vakavasti. Altistavia tekijöitä ovat perinteisesti sukutausta, ylipaino, diabetes, tupakointi ja korkea verenpaine.

– Monesti ne kertyvät samaan ihmiseen, Virtanen toteaa.

Jos taas suvussa tai elintavoissa ei ole tunnettua riskiä, oiretta ei välttämättä ymmärretä säikähtää. Jotkut salaavat oireet myös itseltään ja hakeutuvat hoitoon vasta liian myöhään.

– Edelleenkään jotkut suomalaiset miehet eivät lähde lääkäriin, vaikka tulisi tällaista kipua. Mennään sitten vasta, kun tilanne menee huonoksi. Moni ei kerro kenellekään, että on tällaista vaivaa, ja se tulee ikään kuin yllätyksenä.

Virtasen mukaan miessukupuoli on selkeä sydäninfarktille altistava tekijä. Edelleen yli puolet sepelvaltimotautiin sairastuneista on miehiä.

Naisen sydän on omanlaisensa. Virtasen mukaan naisen sydäninfarkti voi oireilla sairaana olona, kylmänä hikoiluna ja käsien särkynä, mutta oireet pistetään helposti esimerkiksi vaihdevuosien piikkiin.

"Sydän on henkinen elin"

Myös stressi on sydämen pahimpia vihollisia. Suonet ovat saattaneet jo hyvän aikaa tukkeutua, mutta stressi laukaisee sepelvaltimotaudin toteamiseen johtavat oireet.

Yhtäkkinen synkkä käänne elämässä voi saada sydämen pois tolaltaan.

– Sydän on henkinen elin ja puhutaankin murtuneesta sydämestä. Tulee vaikka äkillinen pelästyminen tai kuulee ikävän uutisen jostakusta sukulaisesta. Se voi aiheuttaa samanlaisia oireita kuin sydäninfarkti ja johtaa sydämen vajaatoimintaan, Virtanen sanoo.

Murtunut sydän eli takotsubo kardiomyopatia on akuutti sydänkohtaus. Potilailla todetaan usein sydänlihaksen laaja-alainen lamaantuminen, mutta ei sepelvaltimotautia.

Oireyhtymän syntyä ei täysin tunneta, mutta kuten Virtanen sanoo, sitä edeltää usein äkillinen stressitilanne.

Rintakipu voi puuttua kokonaan

Vesa Virtanen toteaa, että sydäninfarktin hoito Suomessa on hyvällä tasolla. Jo ambulanssissa voidaan ottaa sydänfilmi, joka lähetetään sydänsairaalaan. Näin riskiarvio tehdään jo potilaan kuljetuksen aikana ja potilas pääsee tarvittaessa heti toimenpidesaliin.

Virtasen mukaan iäkkään ihmisen sydäninfarktin oireet voivat olla epäselvät.

– Yleistila laskee eikä edes mielletä, että on rintakipua. Veren troponiinit ovat koholla ja sydänfilmissä on muutoksia, ja silloin vasta ymmärretään, että tässä onkin sydäninfarkti.

Akuutin sydäninfarktin taustalla on usein sepelvaltimon tukkeutuminen verihyytymällä, joka avataan pallolaajennuksella. Sepelvaltimoiden pallolaajennuksia tehtiin viime vuonna Tampereen sydänsairaalassa sydäninfarktin vuoksi noin 300 ja kaikkiaan yli 1 100.

Verenkiertoelinten sairaudet ovat suomalaisten yleisin kuolinsyy. Tilastokeskuksen mukaan niihin kuoli viime vuonna yli 19 000 suomalaista. Omaa sairastumisriskiä voi ehkäistä tutuin konstein: syömällä terveellisesti ja liikkumalla.

– Liikunta on hyvä keino estää sydäninfarkteja. Ei tarkoita, että pitäisi olla maratoonari, vaan kaikenlainen säännöllinen hikiliikunta on hyvästä, Virtanen neuvoo.