Yön uutiskooste: Helsingin Hietalahden ampumisesta epäiltyä vaaditaan vangittavaksi, Trump on "erittäin pettynyt" Ruotsin pääministeri Löfveniin

32-vuotiaan miehen epäillään yrittäneen murhata kolme tuntemaansa miestä keskellä iltapäiväruuhkaa Helsingin kantakaupungissa. Kahteen miehistä osui, ja he haavoittuivat vakavasti.

Asiaa käsitellään alustavan tiedon mukaan käräjäoikeudessa tänään aamupäivällä.

Roolipelaajat kokoontuvat viikonloppuna Helsingin Messukeskukseen

Kolmipäiväinen roolipelitapahtuma Ropecon alkaa tänään Helsingin Messukeskuksessa. Euroopan suurin vapaaehtoisvoimin järjestettävä tapahtuma järjestetään tänä vuonna 26. kertaa.

Viime vuonna tapahtumassa oli 4 500 kävijää. Ohjelmaan kuuluu pelaamisen ja turnausten lisäksi luentoja, esitelmiä, paneelikeskusteluja ja työpajoja. Lisäksi tapahtumassa jaetaan kaksi eri palkintoa roolipelaamisen edistämisestä Suomessa.

Googlen emoyhtiö Alphabetille loistotulos nihkeän alkuvuoden jälkeen

Hakukonejätti Googlen emoyhtiön Alphabetin tulos kolminkertaistui huhti-kesäkuussa. Yhtiön tulos oli vuoden toisella neljänneksellä 9,9 miljardia dollaria eli noin 8,9 miljardia euroa.

Tulos oli odotettua parempi, ja yhtiön osake lähti jälkipörssissä nousuun. Tulos näytti helpottavan sijoittajien huolia siitä, että yrityksen kasvuvauhti olisi hiipumassa. Hyvään tulokseen yhtiön siivittivät erityisesti verkkomainonnan voitot.

Yhtiö kertoo, että liikevaihto kasvoi 19 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Alphabetin liikevaihto oli nyt 38,9 miljardia dollaria eli noin 34,9 miljardia euroa. (Lähde: AFP)

Nopeat toimitukset siivittivät Amazonin liikevaihdon reippaaseen kasvuun

Yhdysvaltalainen verkkokauppa jätti Amazon tahkosi huhti-kesäkuussa 2,6 miljardin dollarin eli noin 2,3 miljardin euron tuloksen. Samalla yhtiön liikevaihto kasvoi 20 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Amazonin liikevaihto oli vuoden toisella neljänneksellä 63,4 miljardia dollaria eli noin 56,9 miljardia euroa.

Amazonin toimitusjohtaja Jeff Bezos arvioi, että liikevaihdon kasvu johtuu muun muassa yhtiön Prime-tilauspalvelun menestyksistä. Bezosin mukaan Prime-asiakkaat ovat olleet erityisen tyytyväisiä yhden päivän toimitusaikoihin. (Lähde: AFP)

USA:n liittovaltio jatkaa teloituksia ensi kertaa sitten vuoden 2003

Yhdysvalloissa liittovaltio jatkaa kuolemanrangaistusten toimeenpanoa yli 15 vuoden tauon jälkeen, kertoo muun muassa New York Times. Oikeusministeri William Barr kertoi, että viisi lasten murhaamisesta tuomittua miestä teloitetaan joulukuussa ja tammikuussa.

Liittovaltion tasolla kuolemantuomioita ei ole pantu täytäntöön sitten vuoden 2003.

Osavaltiotasolla kuolemanrangaistus on käytössä 29 osavaltiossa. Viime vuosina Yhdysvalloissa on teloitettu vuosittain parikymmentä vankia, ja määrä on ollut laskussa.

USA kehottaa Pohjois-Koreaa välttämään provokaatioita

Yhdysvallat kehottaa Pohjois-Koreaa välttämään provokaatioita ja sanoo haluavansa jatkaa neuvotteluita Pohjois-Korean kanssa.

Yhdysvaltain ulkoministeriö kommentoi asiaa sen jälkeen, kun Pohjois-Korea laukaisi aiemmin torstaina kaksi lyhyen kantaman ohjusta mereen.

Ohjuskoe oli Pohjois-Korean ensimmäinen sen jälkeen, kun maan johtaja Kim Jong-un ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasivat kesäkuussa Koreoiden rajalla ja sopivat ydinasedialogin jatkamisesta.

Yhdysvaltain ulkoministeriö ei kutsunut ohjuskokeita suoraan provokaatioksi, mutta kehotti pohjoiskorealaisia ratkaisemaan kaikki asiat diplomatian kautta. (Lähde: AFP)

Trump on "erittäin pettynyt" Ruotsin pääministeri Löfveniin

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo Twitterissä olevansa erittäin pettynyt Ruotsin pääministeri Stefan Löfveniin. Syynä on se, että Löfven ei auttanut vapauttamaan Ruotsissa vangittuna olevaa amerikkalaisräppäriä Asap Rockya.

Aiemmin tässä kuussa Trump kuvaili Löfveniä erittäin lahjakkaaksi.

Asap Rocky, oikealta nimeltään Rakim Mayers sai torstaina Ruotsissa syytteen katutappelun seurauksena. Ruotsalaispoliitikot ovat muistuttaneet, että maan oikeuslaitos on itsenäinen.

Trump sanoi Ruotsin pettäneen afroamerikkalaisen yhteisön ja kehotti Ruotsia keskittymään todellisiin rikosongelmiinsa.

Muellerin kuuleminen ei antanut demokraateille uusia aseita Trumpin viraltapanoon

Yhdysvalloissa kongressin demokraatit eivät todennäköisesti aloita virkasyytemenettelyä presidentti Donald Trumpia vastaan erikoissyyttäjä Robert Muellerin kuulemisen jälkeen.

Osa demokraateista oli toivonut, että Muellerin julkinen kuuleminen keskiviikkona antaisi lisäpontta harkitulle virkarikossyytteelle.

Muellerin kuuleminen kongressissa ei kuitenkaan tarjonnut uutta, raskauttavaa tietoa Venäjä-tutkinnasta. Mueller ilmoittikin jo avauspuheenvuorossaan, että hän viittaa lausunnoissaan ainoastaan tutkintansa julkiseen loppuraporttiin. (Lähde: AFP)

Pöytäkivi jäi alkueriin myös 100 metrin rintauinnissa

Riku Pöytäkivi on karsiutunut jatkosta uinnin MM-kisoissa Etelä-Korean Gwangjussa. Pöytäkivi jäi 100 metrin rintauinnin alkuerissä sijalle 33.

Hän ui ajan 53,62, kun jatkopaikkaan olisi vaadittu yli sekuntia parempi aika. Pöytäkiven olisi pitänyt parantaa ennätystään roimasti selvitäkseen välieriin.

Kovinta vauhtia alkuerissä piti hallitseva maailmanmestari, Yhdysvaltain Caeleb Dressel ajalla 50,28.

Pöytäkiven MM-urakka on nyt ohi. Hän jäi alkueriin myös avausmatkallaan 50 metrin rintauinnissa.

KuPS hävisi Eurooppa-liigassa avausosan Varsovassa 0-1

Kuopion Palloseura on hävinnyt Legia Varsovalle jalkapallon Eurooppa-liigan toisen karsintakierroksen avausosassa, mutta omaa vielä saumat jatkoon. Legia voitti torstai-iltana kotikentällään 1–0.

Ottelun ainoa maali syntyi yhdeksännellä peliminuutilla Valeriane Gvilian antamasta kulmapotkusta. Puolalaisjoukkueen keskuspuolustaja Mateusz Wieteska nousi korkeimmalle ja puski pallon KuPS-maalin takakulmaan ohi maalivahti Otso Virtasen.

Toinen osa pelataan Kuopiossa ensi viikon torstaina.