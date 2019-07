Tänään on luvassa aurinkoista ja helteistä säätä suuressa osassa maata. Sää on enimmäkseen poutainen, lähinnä Pohjois- ja Itä-Lapissa on ajoittain pilvisempää ja paikoin sadekuuroja.

Ilmatieteen laitoksen mukaan tukalaa hellettä on odotettavissa Pohjois-Karjalan ja Kainuun maakunnissa, Koillismaalla sekä osassa Lappia. Koko maassa päivän ylin lämpötila on 23 ja 30 asteen välillä. Sään ennustetaan lämpenevän lauantaina ja sunnuntaina entisestään, kunnes se maanantaina viilenee huomattavasti. Tämän kesän lämpöennätys Suomessa on 32,2 astetta. Torstaina lämpötila nousi korkeimmillaan 30,2 asteeseen Turun Artukaisissa.