Yön uutiskooste: Pienkone putosi Kajaanin Vuolijoella, koillisesta virtaava viileä ilma lopettaa helteet

Yksi ihminen on kuollut pienkoneen pudottua maahan Kajaanin Vuolijoella, kertoo pelastuslaitos. Koneessa ei ollut muita ihmisiä.

Hätäkeskus sai illalla ennen yhtätoista hälytyksen hukassa olevasta pienlentokoneesta. Kone ei ollut saapunut lentosuunnitelman mukaiseen paikkaan ilmoitettuna aikana. Hätäkeskus onnistui paikantamaan lentäjän puhelimen maastoon Vuolijoelle.

Pelastuslaitoksen yksiköt löysivät koneen maastosta.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Mies hukkui Vantaan Kuusijärvellä

Keski-ikäinen mies hukkui Vantaan Kuusijärvellä sunnuntai-iltana, kertoo poliisi.

Onnettomuuspaikalta tulleen ilmoituksen mukaan mies oli veden varassa ja painunut pinnan alle. Hälytys tuli hieman ennen kymmentä sunnuntai-iltana. Pelastuslaitoksen sukeltajat löysivät miehen noin puoli yhdentoista aikoihin elottomana.

Koillisesta virtaava viileä ilma lopettaa helteet, ja sää muuttuu koleaksi

Suomeen virtaa koillisesta viileää ilmaa, ja sää muuttuu pilvisemmäksi. Ilmatieteen laitoksen mukaan sää on vielä melko lämmin ja aurinkoinen maan länsiosassa, vaikka lämpötilat ovat selvästi viileämpiä kuin eilen.

Päivän ylin lämpötila on maan länsiosassa 19–25 astetta, ja lämpimintä on lounaassa. Maan itä- ja pohjoisosassa päivän ylin lämpötila on 13–19 astetta. Kainuussa, Koillismaalla ja Lapissa jäädään päivällä 7–12 asteeseen.

Kuluvan kesän lämpöennätys rikkoutui eilen Porvoon Emäsalossa. Uusi kesän ennätys on 33,7 astetta.

Ihmiskunta alkaa tänä vuonna ylikuluttaa maapallon luonnonvaroja ennätysaikaisin

Laskelmien mukaan maapallon tänä vuonna tuottamat luonnonvarat on kulutettu loppuun tänään. Earth Overshoot Day -hankkeen mukaan maailman ylikulutuspäivä on tänä vuonna aikaisemmin kuin koskaan. Tämä tarkoittaa, että ihmiskunta käyttää luonnonvaroja 1,75 kertaa enemmän kuin mitä maapallon ekosysteemi pystyy uudistamaan.

Suomalaiset kuluttivat osansa maapallon luonnonvaroista jo huhtikuussa. Tuolloin WWF kertoi, että jos kaikki maailman ihmiset kuluttaisivat kuten suomalaiset, sitä varten tarvittaisiin 3,8 maapalloa.

Ilmoita tilinumero verottajalle, muuten jonotat veronpalautusta pankissa

Tänään on viimeinen päivä ilmoittaa tilinumero Verohallinnolle, jos mielii saada elokuun veronpalautukset suoraan tililleen. Ilman tilinumeroa palautukset tulevat ilmoituksen jälkeen noudettaviksi OP:n kassapalvelullisista konttoreista. Kassapalveluista pitää maksaa palvelumaksu.

Elokuun veronpalautukset maksetaan 6.8. Seuraavat palautukset rapsahtavat tilille 4.9. Syyskuun palautuksia varten tilinumero tulee toimittaa paperisena ensi viikon maanantaihin mennessä ja sähköisesti elokuun loppupuolella.

Suurin osa suomalaisten palautuksista tulee tileille elo–syyskuussa.

Yhdysvaltain kansallisen tiedustelun johtaja Dan Coats jättää tehtävänsä elokuun puolivälissä

Yhdysvaltain kansallisen tiedustelun johtaja Dan Coats jättää tehtävänsä elokuun 15. päivä, kertoo presidentti Donald Trump.

Trump vahvisti Twitterissä useiden yhdysvaltalaismedioiden kertoman tiedon, jonka mukaan Coatsin pesti olisi päättymässä. Trump kertoi myös nimeävänsä Coatsin korvaajaksi texasilaisen kongressiedustajan John Ratcliffen.

Tehtävässä vuodesta 2017 toiminut Coats, 76, on ollut jo pidempään lähtöhuhujen kohteena.

Coatsin tehtävä Yhdysvaltain tiedusteluelinten johtajana ei ollut helppo Trumpin hallinnossa, sillä presidentti kyseenalaisti toistuvasti tiedusteluyhteisön näkemykset.

Britannian pääministeri Johnson ensimmäiselle viralliselle Skotlannin-vierailulle

Britannian uusi pääministeri Boris Johnson lähtee tänään ensimmäiselle viralliselle vierailulle Skotlantiin.

Johnson vierailee Skotlannissa sotilastukikohdassa, ja hänen on määrä ilmoittaa 300 miljoonan punnan eli noin 332 miljoonan euron arvoisista investoinneista Skotlantiin, Walesiin ja Pohjois-Irlantiin.

Kyseessä on ensimmäinen pysähdys kiertueella, jonka aikana pääministeri vierailee Britannian eri osissa hankkimassa tukea brexit-suunnitelmalleen.

Skotlannin aluehallinnon pääministeri Nicola Sturgeon sanoi viime viikolla, että Skotlanti tarvitsee vaihtoehdon Johnsonin brexit-suunnitelmalle. Johnson on luvannut, että Britannia lähtee EU:sta lokakuun loppuun mennessä joko sopimuksen kanssa tai ilman.

Skotlantilaiset kannattivat EU:ssa pysymistä vuoden 2016 kansanäänestyksessä. (Lähde: AFP)

Afganistanissa kuolonuhrien määrä noussut varapresidenttiehdokkaan toimistoon tehdyssä iskussa

Afganistanissa kuolonuhrien määrä on noussut varapresidenttiehdokkaan poliittiseen toimistoon kohdistuneessa iskussa. Yhdeksän ihmistä kuoli ja 25 haavoittui, kun pommi räjähti Vihreä trendi -puolueen toimiston lähellä maan pääkaupungissa Kabulissa sunnuntaina iltapäivällä paikallista aikaa.

Räjähdyksen jälkeen iskun tehneet henkilöt menivät sisälle toimistoon. Sisäministeriön mukaan hyökkäys kesti kuusi tuntia, ja sen päätyttyä kaikki hyökkääjät oli surmattu.

Tulevien presidentinvaalien kampanjakausi alkoi Afganistanissa virallisesti sunnuntaina. Vaaleja on suunniteltu syyskuulle. (Lähde: AFP)

Dalilah Muhammad rikkoi 400 metrin aitojen ME:n

Yhdysvaltalainen Dalilah Muhammad on rikkonut naisten 400 metrin aitojen lähes 16 vuotta vanhan maailmanennätyksen. Muhammad juoksi uudeksi ME-ajaksi 52,20 yleisurheilun Yhdysvaltain mestaruuskisoissa Des Moinesissa Iowassa.

Edellinen maailmanennätys oli Venäjän Julia Petshonkinan vuonna 2003 juoksema 52,34.

29-vuotias Muhammad kohensi omaa ennätystään 44 sadasosasekunnilla.