HS-gallup: Perussuomalaiset vahvisti asemaansa suosituimpana puolueena

Perussuomalaiset on kasvattanut kannatustaan entisestään ja on kirkkaasti Suomen suosituin puolue, kertoo Helsingin Sanomien gallup.

Oppositiopuolueen kannatus on nyt 20,7 prosenttia, mikä on 1,5 prosenttiyksikköä enemmän kuin kesäkuussa.

Kokoomuksen ja pääministeripuolue SDP:n kannatus on hieman pienentynyt ja ne ovat vaihtaneet paikkaa toiseksi ja kolmanneksi suurimpana puolueena. Kokoomus on nyt 16,7 ja SDP 16,5 prosentissa. Kokoomuksen kohdalla laskua on 0,6 prosenttiyksikköä ja SDP:llä yksi prosenttiyksikkö.

Tuoreessa gallupissa kaksi suosituinta puoluetta on siis oppositiopuolueita. Perussuomalaisten etumatka gallupin kakkoseen on kuitenkin yli kaksinkertaistunut ja on nyt peräti neljä prosenttiyksikköä.

Vihreät on nostanut kannatustaan 0,9 prosenttiyksiköllä 14,0 prosenttiin ja on neljänneksi suosituin puolue. Keskustan kannatus on laskenut saman verran 12,2 prosenttiin.

Vasemmistoliitto on kuudentena 8,1 prosentin kannatuksella. RKP on 4,5 ja kristillisdemokraatit 3,9 prosentissa. Liike Nytiä äänestäisi 1,1 prosenttia ja muita puolueita 2,3 prosenttia.

Perussuomalaisten kannatus pompannut vuodessa hurjasti

Antti Rinteen (sd.) johtaman hallituksen puolueiden yhteiskannatus on 55,3 prosenttia, mikä on 0,8 prosenttiyksikköä vähemmän kuin viime kuussa.

Perussuomalaisten nousu viimeisen vuoden aikana on ollut hurja. Viime vuoden heinäkuussa puolueen kannatus HS-gallupissa oli 7,8 prosenttia, joten perussuomalaiset on yli tuplannut kannatuksensa. Suosion nousu on ollut nopeaa etenkin vuodenvaihteesta lähtien, ja gallupien kärkeen perussuomalaiset nousi pian huhtikuun eduskuntavaalien jälkeen.

Gallupin toteutti TNS Kantar, joka haastatteli 1.–27. heinäkuuta puhelimitse yli 2 200 ihmistä. Virhemarginaali on suurimmilla puolueilla noin 2,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.