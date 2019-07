Oliko seitsemänvuotiaan lapsen puukotus murha? – Käräjäoikeus antaa tänään iltapäivällä ratkaisunsa Arabianrannan henkirikoksesta

Helsingin käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa Helsingin Arabianrannan henkirikoksesta. Seitsemänvuotias lapsi kuoli viime jouluaattona kotonaan, kun hänen enonsa puukotti häntä.

Syyttäjä pitää tekoa murhana, mutta syytetty on katsonut sen olevan tappo. Käräjäoikeus käsitteli asiaa aiemmin heinäkuussa suljetuin ovin.

37-vuotias syytetty on todettu mielentilatutkimuksessa syyntakeettomaksi, eli hän ei tapahtumahetkellä ymmärtänyt tekonsa seurauksia.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Syyte on murha, myönnetty tappona. Sitä tullaan loppulausunnossa puimaan, onko teko kokonaisuutena harkiten raaka ja julma ja täyttyvätkö muut kriteerit, koska sen verran on tullut selville, että tekijä on syyntakeeton ja hän on tahdonvastaisen hoidon tarpeessa, sanoi jutun syyttäjä Eija Velitski pääkäsittelyn tauolla medialle.

Syyntakeeton voidaan tuomita rangaistuksen sijaan psykiatriseen hoitoon.

Tuomio on määrä antaa kello 14.

"Impulsiivinen teko"

Henkirikos tapahtui uhrin kotona, missä syytetty oli ollut vierailulla. Paikalla oli kaksi muuta aikuista ja toinen alaikäinen lapsi. Lapset nukkuivat, ja aikuiset olivat katsoneet televisiota.

Ilta sujui tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kirsi Kanthin mukaan hyvin rauhallisesti, ja poikaan kohdistunut väkivalta alkoi yllättäen. Hätäkeskukseen tuli ilmoitus pahoinpitelystä, ja paikalle hälytettiin ambulanssi, jota asunnossa olleet menivät odottamaan rappukäytävään.

– Avun hälyttämisen aikana on siirrytty portaisiin odottamaan apua, mistä epäilty on saanut uhrin takaisin haltuunsa, jolloin on palattu asuntoon. Muut ovat jääneet oven ulkopuolelle.

Poika oli vielä elossa, kun epäilty vei hänet asuntoon takaisin, Kanth sanoi. Avun saavuttua paikalle poikaa ei kuitenkaan ehditty pelastaa.

– Poika on todettu kuolleeksi heti tapahtumapaikalla, Kanth sanoi.

Esitutkinnan valmistuessa poliisi kertoi, että teräaseella tehty henkirikos oli impulsiivinen teko. Kuulustelussa mies on tunnustanut surmanneensa lapsen ja kertonut harhoistaan, jotka hänen mukaansa myötävaikuttivat tekoon.