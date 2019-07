Saamelaisten äänioikeusasiassa on kyse kansojen itsemääräämisoikeudesta

Saamelaiset äänestävät saamelaiskäräjien jäsenistä tänä syksynä, ja samalla pinnalle tulee jälleen keskustelu siitä, kuka on saamelainen. Oikeus äänestää saamelaiskäräjävaaleissa rinnastetaan usein saamelaisuuteen.

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta poisti heinäkuun alussa äänioikeutettujen listalta liki sata ihmistä. He haluaisivat äänestää saamelaiskäräjävaaleissa, mutta eivät voi, jollei päätöstä kumota oikeudessa.

Listalta poistettujen henkilöiden äänioikeus on ollut poliittinen kysymys jo vuosia. Heidän hakeutumisensa äänioikeutetuiksi on jo aiemmin hylätty aiempien saamelaiskäräjävaalien yhteydessä. Hylkäämisestä valitettiin, ja asia eteni korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO).

KHO päätti vastoin saamelaiskäräjien vaalilautakunnan ja hallituksen tahtoa, että henkilöillä on äänioikeus. Näissä vaaleissa asia on kuitenkin toisin. Vaalilautakunta päättää siitä, ketkä saavat äänestää saamelaiskäräjävaaleissa.

Saamelaiskäräjät on eräänlainen saamelaisten eduskunta. Sen tehtävä on toteuttaa saamelaisten kulttuurista itsehallintoa.

Äänioikeutensa menettäneiden joukossa on muun muassa inarilainen Kari Kyrö, joka valittiin viime vaaleissa saamelaiskäräjäedustajaksi äänivyöryllä.

YK:n ihmisoikeuskomitean mukaan KHO:n päätös vuonna 2015 loukkasi saamelaisten itsemääräämisoikeutta. Tästä näkökulmasta kyse on saamelaisten halusta ja oikeudesta pysyä suvereenina kansana. Saamelaiskäräjien enemmistö pelkää, että jos äänioikeutetuiksi hyväksytään ihmisiä, joita yhteisö ei laajasti tunnista jäsenikseen, saamelaisessa päätöksenteossa alkavat tuntua virtaukset, jotka eivät edistä saamelaisten asioita. Kyse on esimerkiksi maaoikeuksista, jotka ovat saamelaisten kohdalla Suomessa edelleen selvittämättä.

Ihmisoikeusjuristi Martin Scheininin mielestä paras olisi, jos Suomen valtio olisi jo saanut säädettyä saamelaisia koskevat lait sellaisiksi, että ne takaisivat itsehallinnon toteutumisen.

– KHO työnsi saamelaiskäräjät bussin alle, ja nyt he yrittävät selviytyä tilanteesta itse. Tämä on yksi tapa käyttää itsemääräämisoikeutta, joka saamelaisilla on alkuperäiskansana.

Scheinin toimi itse juristina yhdessä YK:lle toimitetussa valituksessa.

Itsemäärittely on oleellinen osa itsemääräämisoikeutta. YK:n mukaan alkuperäiskansojen pitää voida itse määritellä, ketkä niiden jäseniä ovat. Tässä yhteydessä käytetään myös termiä ryhmähyväksyntä.

KHO toimii Suomen valtion nimissä ja saamelaiskäräjät äänioikeutettujen saamelaisten. Saamelaiskäräjien enemmistön näkökulmasta kyse on siis siitä, että Suomen valtiovalta on määritellyt saamelaisiksi sellaisia ihmisiä, joita saamelainen yhteisö ei tunnista saamelaisiksi.

Scheinin tulkitsee, että KHO on päätöksessään tasapainoillut yksilön kokemuksen ja ryhmän kokemuksen välissä. Hän muistuttaa, että KHO ei ole ollut sitä mieltä, että vaalilautakunta olisi myöntänyt tai jättänyt myöntämättä äänioikeuksia mielivaltaisin perustein. Se on joka tapauksessa Scheininin mukaan ottanut itselleen saamelaisille ryhmänä kuuluvan yleisen harkintavallan.

– En sulje pois sitä mahdollisuutta, että KHO voisi jatkossakin ottaa kantaa yksittäisiin tapauksiin.

Saamelaiskäräjien jäsen Pigga Keskitalo kritisoi vaalilautakunnan päätöstä. Hänenkin mielestään kyse on ihmisoikeusloukkauksesta ja perustuslaissa säädetyn yhdenvertaisuuden rikkomisesta.

– Päätös rikkoo näiden [luettelosta poistettujen] ihmisten yhdenvertaisuutta ja oikeutta kuulua alkuperäiskansaan, hän sanoo.

Hän sanoo myös, että kyse on Suomen valtion oikeusjärjestyksen rikkomisesta, sillä vaaliluetteloon kuulumisesta on jo lainvoimainen päätös aiemmilta vuosilta.

Keskitalon mukaan poistetut liki sata ihmistä täyttävät kyllä saamelaiskäräjälain kohdat, joissa äänioikeutettu saamelainen määritellään. Laki on hänestä hyvä, mutta sen tulkitseminen on aiheuttanut vaikeuksia etenkin ennen kuin KHO on selkeyttänyt omaa linjaansa.

Hänestä ryhmähyväksynnässä astutaan helposti “syrjivälle polulle”. Saamelaisia on syrjitty ja assimiloitu eli sulautettu suomalaisiin jo kauan, ja siksi moni on kadottanut saamen kielen ja joutunut aiemmin häpeämään ja piilottelemaan saamelaisuuttaan.

– Tämä vaaliluettelosta poistaminen on saman assimiloivan politiikan jatketta, Keskitalo sanoo.

Hänestä on luonnollista, että ihmiset alkavat kiinnostua juuristaan, kun puhe saamelaisten oikeuksista yleistyy ja kun etnosentrismi muutenkin nousee Euroopassa.

Keskitalostakin olisi ihanteellista, jos jokainen itsensä saamelaiseksi kokeva olisi myös saanut kasvaa saamelaiseksi. Yhteiskunnallisen kehityksen ja historian taakkojen takia tätä ei kuitenkaan voida olettaa kaikilta.

Hyväksyntä äänioikeutetuksi on hänestä tärkeää.

– Ihminen saisi osallistua keskusteluihin hyvillä mielin ja nauttia kansalaisuudestaan sekä kehittää elinkeinojaan.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (rkp.) sanoo, että Suomen linja on ollut ottaa YK:n huomautukset vakavasti, vaikka YK:n ihmisoikeusvalvontaelinten päätökset eivät ole oikeudellisesti sitovia. Hän huomauttaa, että vaalilautakunnan itseoikaisupäätöksiin saa hakea muutosta valittamalla KHO:een.

– Päätöksiin mahdollisesti tyytymättömällä asianosaisella on siten käytössään oikeussuojakeino.

KHO ottaa viime kädessä kantaa myös siihen, millä tavalla YK:n päätökset vaikuttavat Suomen tilanteeseen.