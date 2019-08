Yön uutiskooste: Räppäri Asap Rockyn oikeudenkäynti jatkuu Ruotsissa, USA asetti pakotteita Iranin ulkoministerille

Pienkone putosi Pirkkalassa - IL: yksi kuollut

Pienkone tippui maahan Tampere-Pirkkalan lentoasemalla keskiviikkoiltana. Pirkanmaan pelastuslaitos sai ilmoituksen suuresta ilmaliikenneonnettomuudesta hieman ennen kello yhdeksää.

Pelastuslaitoksen mukaan kyseessä oli ultrakevyt lentokone, joka tippui tuntemattomasta syystä maahan lentokenttäalueelle. Kone tippui kiitoradan viereiselle viheralueelle.

Päivystävä palomestari ei kommentoinut mahdollisia henkilövahinkoja, ja kertoo poliisin tiedottavan asiasta myöhemmin. Iltalehden Traficomilta saamien tietojen mukaan koneessa oli yksi lento-oppilas, joka olisi kuollut onnettomuudessa. Poliisi ei yöllä suostunut vahvistamaan tietoja STT:lle.

Timo Kivinen aloittaa Puolustusvoimain komentajana

Puolustusvoimain uusi komentaja Timo Kivinen aloittaa tehtävässään tänään. Samalla hänet ylennetään kenraalin arvoon. Kivinen seuraa tehtävässä kenraali Jarmo Lindbergiä, joka toimi komentaja viisi vuotta.

Komentajavaihdokseen liittyvät juhlallisuudet katselmuksineen järjestettiin jo eilen. Tänään Kivinen pitää ensimmäisen lehdistötilaisuuteensa komentajana.

Ennen komentajaksi nousemista Kivinen työskenteli Puolustusvoimien kakkosvirassa Pääesikunnan päällikkönä.

Mätkyjen ensimmäinen eräpäivä on monilla palkansaajilla tänään

Jäännösveron eli mätkyjen ensimmäisen erän viimeinen maksupäivä on monilla palkansaajilla tänään. Mätkyjä erääntyy tänään 224 000 veronmaksajalla yhteensä 89 miljoonaa euroa.

Osalla palkansaajista ensimmäinen eräpäivä on vasta 2. syyskuuta. Maksueriä on kaksi, jos jäännösvero on 170 euroa tai enemmän. Toiset eräpäivät ovat loka- tai marraskuussa.

Eräpäivä tulee tänä vuonna vastaan edellisvuosia aikaisemmin, sillä aiemmin mätkyt on pitänyt maksaa vasta joulu- ja helmikuussa.

Mätkyjä joutuvat maksamaan ne, jotka ovat maksaneet vuoden aikana liian vähän veroja. Mätkyjen maksamiseen tarvittavat tiedot näkee OmaVero-palvelusta ja verotuspäätöksestä.

Wall Streetin kurssit laskivat Fedin korkopäätöksen jälkeen

Pörssikurssit ovat laskeneet Yhdysvalloissa keskuspankki Fedin ilmoitettua ohjauskoron laskemisesta. Vaikka päätös korkotason laskusta oli odotettu, sijoittajia ovat huolestuttaneet keskuspankin viestit siitä, ettei edessä ole useita perättäisiä koronalennuksia.

Wall Streetin keskeinen Dow Jones -indeksi ja teknologiapainotteinen Nasdaq laskivat 1,2 prosentilla. S&P 500 -indeksi laski 1,1 prosentilla.

Fed laski ohjauskorkoaan ensi kertaa sitten vuoden 2008. Keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell kertoi kuitenkin lehdistötilaisuudessa, ettei odotettavissa ole koronalennusten sarjaa, kuten jotkut asiantuntijat olivat odottaneet.

Fedin toimintaan suhtautui kielteisesti myös presidentti Donald Trump, jonka mielestä keskuspankin pitäisi laskea korkotasoa pitkään ja aggressiivisesti. (Lähde: AFP)

Räppäri Asap Rockyn oikeudenkäynti jatkuu Ruotsissa

Oikeudenkäynti amerikkalaista rap-artistia Asap Rockya vastaan jatkuu tänään Tukholman käräjäoikeudessa. Asap Rockya, oikealta nimeltään Rakim Mayersia syytetään kahden muun henkilön kanssa pahoinpitelystä Tukholmassa kesäkuun lopussa syntyneessä katutappelussa.

Mayers on vedonnut hätävarjeluun ja sanoo puolustaneensa itseään. Hän on ollut vangittuna Ruotsissa heinäkuun alkupäivistä saakka.

Tapaus sai kansainvälistä huomiota, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vetosi Mayersin vapauttamisen puolesta.

Oikeudenkäynti Mayersia vastaan päättyy huomenna perjantaina.

USA asetti pakotteita Iranin ulkoministerille

Yhdysvallat on asettanut pakotteita Iranin ulkoministerille Mohammed Javad Zarifille. Pakotteet jäädyttävät kaikki Zarifin varat Yhdysvalloissa. Tavoitteena on myös rajoittaa ulkoministerin kansainvälisiä matkoja.

Yhdysvaltojen valtiovarainministeri Steven Mnuchin kommentoi, että Zarif on Iranin ensisijainen edustaja ulkomailla ja toimeenpanee Iranin hallitsijan edesvastuutonta agendaa. Mnuchinin mukaan pakotteilla halutaan antaa selkeä viesti siitä, ettei Yhdysvallat hyväksy Iranin hallinnon viimeaikaista käytöstä. (Lähde: AFP)

Trump tarjosi Putinille apua Siperian jättimetsäpalojen sammuttamiseen

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tarjonnut Venäjälle apua Siperiassa riehuvien metsäpalojen sammuttamiseen, kertoo Kreml tiedotteessaan. Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin keskustelivat asiasta puhelimitse keskiviikkoiltana.

Kremlin mukaan Putin kiitti Trumpia tarjouksesta ja sanoi maan tarttuvan siihen tarvittaessa.

Valtavat maastopalot riehuvat useilla alueilla pitkin Siperiaa ja Venäjän Kaukoitää. Valtiollisen uutistoimiston Tassin mukaan paloalue on yhteensä yli 2,7 miljoonaa hehtaaria.

Pohjois-Korean Kim valvoi eilisiä asekokeita

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un valvoi maan eilen tekemiä asekokeita, kertoo valtion äänitorvena toimiva uutistoimisto KCNA.

Uutistoimiston mukaan Kim ohjasi uudenlaisen, suuren kaliiperin rakettijärjestelmän laukaisua.

Etelä-Korean armeija kertoi eilen, että sen pohjoisnaapuri oli ampunut kaksi ballistista ohjausta Wonsanin alueella Pohjois-Korean itärannikolla.

Arvioiden mukaan Pohjois-Korea reagoi asetesteillään Yhdysvaltain ja Etelä-Korean tulevaan sotaharjoitukseen. Maa on suhtautunut harjoitukseen hyvin kriittisesti. (Lähde: AFP)

NYT: Toistuvasti USA:ta uhannut Osama bin Ladenin poika on kuollut

Terroristijärjestö al-Qaidaa johtaneen Osama bin Ladenin poika on kuollut, kertoo New York Times. Lehti perustaa väitteensä kahteen nimettömänä pysyttelevään viranomaislähteeseen.

Osama bin Ladenin pojan Hamza bin Ladenin uskottiin nousevan al-Qaidan johtoon. Hän uhkasi useita kertoja hyökkäävänsä Yhdysvaltoihin.

Tiedot Hamza bin Ladenin kuolemasta ovat hajanaisia. Esimerkiksi tarkkaa ajankohtaa ei kerrottu. Viranomaislähteiden mukaan Yhdysvalloilla oli oma roolinsa kuolemaan johtaneessa operaatiossa.

USA:n senaatti vahvisti Kelly Craftin YK-lähettilääksi - hiilikytkökset huolettavat

Yhdysvaltojen senaatti on vahvistanut Kelly Craftin maan uudeksi YK-lähettilääksi. Presidentti Donald Trump kertoi nimitysaikeistaan jo helmikuussa, ja nyt republikaanienemmistöinen senaatti vahvisti nimityksen demokraattien vastustuksesta huolimatta.

Craft on naimissa varakkaan hiilipohatan kanssa. Demokraatit ovatkin olleet huolissaan hänen kytköksistään hiiliteollisuuteen. Kytkösten pelätään vaikuttavan Craftin ajamaan ilmastopolitiikkaan.

Craft on luvannut jäävätä itsensä YK:n ilmastonmuutoskeskusteluista silloin, kun niissä käsitellään hiilen käyttöä.

Craft on toiminut Yhdysvaltain Kanadan-suurlähettiläänä. (Lähde: AFP)