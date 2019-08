Asvalttihuijaria epäillään törkeästä veropetoksesta – yhtiö myynyt omakotitaloasukkaille pihatöitä Etelä-Suomessa

Asvaltti- ja pihaurakoita tekevän yhtiön osakasta epäillään törkeästä veropetoksesta ja epäilty on etsintäkuulutettu, kertoo Helsingin poliisi.

Kyseessä on yhtiö, joka on huhti–toukokuusta alkaen tehnyt asvaltti- ja pihatöitä Etelä-Suomessa lähinnä omakotitaloasujille. Asiakkaiden kokonaismäärästä ei ole tietoa. Jotain heidän kokonaismäärästään kertoo kuitenkin se, että muutamassa kuukaudessa asiakkaita on laskutettu lähes puolen miljoonan euron arvosta, kertoo tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Harri Saaristola Helsingin poliisista.

Arvonlisäveroja on kuitenkin jäänyt maksamatta 50 000 euron verran.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Etsintäkuulutetun osakkaan lisäksi poliisi selvittää muiden henkilöiden osuutta asiaan.

– Suurin osa yhtiön pankkitilille saapuneista rahoista on siirretty heti ulkomaille. Esitutkinnassa selvitetään, mihin rahat ovat päätyneet, Saaristola sanoo.

Poliisi epäilee, että kyse on järjestäytyneestä liikkuvasta rikollisuudesta.

Asiakas voi tarkistaa rekisterit netistä

Epäilty on avannut pankkitilin suomalaiseen pankkiin ja hankkinut omistukseensa suomalaisen osakeyhtiön. Tutkinnassa on käynyt ilmi, ettei kyseistä yhtiötä ole merkitty ennakkoperintärekisteriin eikä arvonlisävelvollisten rekisteriin.

– Tämä on sikäli uusi ilmiö, että käytetään suomalaista yhtiötä. Toiminta on ollut laajaa, Saaristola kertoo.

Aiemmilta kesiltä on tuttu ilmiö, että Suomeen tulee Irlannista ryhmä tai ryhmiä, jotka myyvät pääasiassa omakotiasukkaille asvaltointeja ja muita pihatöitä, mutta työt ovat jääneet tekemättä, vaikka niistä on veloitettu. Tällaisesta ei ole uusimmassa tapauksessa kuitenkaan epäilystä, Saaristola sanoo.

Saaristola ei kertonut yrityksen nimeä.

Poliisin mukaan asvalttitöiden tilaaja voi tarkistaa helposti netistä, onko yritys tai muu elinkeinonharjoittaja merkitty ennakkoperintärekisteriin tai arvonlisäverovelvolliseksi. Osoite on www.ytj.fi. Jos yritystä tai elinkeinonharjoittajaa ei löydy ennakkoperintärekisteristä, ostajan täytyy itse pidättää ennakonpidätys maksamastaan suorituksesta.