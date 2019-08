Yön uutiskooste: Pohjois-Korea teki taas ohjuskokeen, räppäri Asap Rockyn oikeudenkäynti jatkuu tänään Tukholmassa

Jyväskylään ja Lahteen kulkevilla teillä luvassa ruuhkaa - ralli ja Kuninkuusravit vetävät väkeä

Jyväskylän ja Lahden ympäristössä on tänä viikonloppuna tiedossa liikenneruuhkia, ennustaa poliisi. Jyväskylässä ajetaan rallia torstaista sunnuntaihin, ja Lahdessa järjestetään perjantaista sunnuntaihin kestävät Kuninkuusravit.

Tänään Jyväskylän rallin erikoiskokeita ajetaan Oittilassa, Moksissa, Petäjävedellä, Uuraisilla ja Ääneskoskella.

Erikoiskokeille vievien teiden ja paluuteiden ennakoidaan olevan aivan tukossa koko päivän. Valtatie 9 ja Nelostie tulevat todennäköisesti ruuhkautumaan.

Alueella liikkuvia autoilijoita neuvotaan varaamaan aikaa. Poliisilla on myös tien päällä runsaasti partioita.

Savun hajuun havahtunut äiti pakeni liekkejä vauvan ja pikkupojan kanssa Helsingin Kannelmäessä

Äiti pelastautui vauvan ja pikkupojan kanssa palavasta asunnosta Helsingin Kannelmäessä perjantain vastaisena yönä, kertoo pelastuslaitos. Päivystävän palomestarin mukaan kolmikko oli herännyt savun hajuun kerrostalon toisessa kerroksessa sijaitsevassa huoneistossa ja lähtenyt ulos paloa karkuun. Kukaan ei loukkaantunut.

Voimakas palo sai alkunsa keittiöstä, mutta tarkempi syttymissyy ei ollut vielä varhain perjantaina tiedossa. Asunto tuhoutui, mutta tuli ei levinnyt seitsenkerroksisen talon muihin huoneistoihin. Talosta ei palomestarin mukaan tarvinnut myöskään evakuoida asukkaita.

Poliisi tutkii syttymissyytä.

Saamelaiskäräjien ehdokasasettelu päättyy tänään

Saamelaiskäräjien ehdokasasettelu päättyy tänään. Saamelaiskäräjävaalit järjestetään syyskuussa.

Korkein hallinto-oikeus päätti torstaina, että saamelaiskäräjät ei olisi saanut poistaa liki sataa ihmistä vaaliluettelosta, ja että heidät on palautettava luetteloon.

Siitä, kuka pääsee vaaliluetteloon ja saa siten äänestää saamelaiskäräjillä, on väännetty vuosia. KHO on linjannut jo vuonna 2015, että näillä vajaalla sadalla ihmisellä on äänioikeus. Saamelaiskäräjät ei kuitenkaan pitänyt KHO:n päätöstä oikeana. Myös YK:n ihmisoikeuskomitean mukaan KHO:n päätös vuonna 2015 loukkasi saamelaisten itsemääräämisoikeutta.

Saamelaiskäräjät on saamelaisten itsehallintoelin, joka edustaa Suomen saamelaisia kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä.

Jälkiehkäisyn helppo saatavuus on yksinkertaistanut nuorten elämää - lakimuutos ei näy tilastoissa käytön lisääntymisenä

Ilman reseptiä saatava jälkiehkäisy on helpottanut monien alle 15-vuotiaiden nuorten elämää. Nuori on voinut luottaa saavansa lääkkeen apteekista ilman, että joutuu varaamaan lääkäriaikaa. Taannoinen lakimuutos ei kuitenkaan näy tilastoissa käytön lisääntymisenä.

Jälkiehkäisypillerit vapautettiin reseptipakosta alle 15-vuotiailta vuonna 2015. Suurta muutosta tuon vuoden myyntiluvuissa ei näy verrattuna esimerkiksi 2000-luvun huippuun. Kuluvalla vuosikymmenellä pakkauksia on myyty vuosittain noin 100 000 kappaletta, ilmenee Fimean tilastoista.

Tieto Trumpin uusista Kiina-tulleista sai pörssikurssit laskemaan

Wall Streetin pörssikurssit reagoivat laskulla uutisiin Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin asettamista uusista tuontitulleista kiinalaistuotteille.

Keskeinen Dow Jones -indeksi päätti torstain pörssipäivän 1,1 prosenttia miinuksella. S&P 500 -indeksi laski 0,9 ja Nasdaq 0,8 prosenttia.

Erityisen rankasti sukelsivat vähittäiskauppayritysten osakkeet, sillä niiden arvellaan kärsivän merkittävästi kauppasodan kärjistymisestä.

Trump sanoi, ettei ollut huolissaan sijoittajien reaktiosta, sillä hän oli odottanut sitä. (Lähde: AFP)

Yhdysvaltain on määrä vetäytyä INF-ohjussopimuksesta tänään

Yhdysvaltojen on määrä vetäytyä tänään INF-ohjussopimuksesta. Presidentti Donald Trump ilmoitti maansa aloittavan helmikuussa puolen vuoden prosessin sopimuksesta irtautumiseksi.

Yhdysvallat on jo ennen Trumpiakin syyttänyt Venäjää sopimuksen rikkomisesta. Yhdysvaltain mukaan Venäjä on ottanut käyttöön uuden risteilyohjuksen, jollaista INF-sopimus ei salli.

Pohjois-Korea teki taas ohjuskokeen

Pohjois-Korea on laukaissut jälleen lyhyen kantaman ammuksia, kertoo eteläkorealainen uutistoimisto Yonhap.

Uusin laukaisu tulee vain kaksi päivää sen jälkeen, kun Pohjois-Korea laukaisi kaksi lyhyen kantaman ohjusta Japanimereen. Samantyyppisen ohjuskokeen maa teki myös viime viikolla.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kommentoi tuoreeltaan, ettei hänellä ole ongelmia Pohjois-Korean ohjuskokeiden kanssa. Trumpin mukaan lyhyen kantaman ohjusten testaaminen on varsin tavanomaista. (Lähde: AFP)

Saudi-Arabia sallii naisten matkustavan ilman miespuolisen valvojan hyväksyntää

Saudi-Arabia muuttaa naisten matkustamista koskevia rajoituksiaan. Vastaisuudessa naiset saavat hankkia passin ja matkustaa ulkomaille ilman miespuolisen valvojan suostumusta. Uudistus koskee yli 21-vuotiaita naisia.

Saudi-Arabiassa naiset ovat pitkään tarvinneet miespuolisen valvojan luvan esimerkiksi naimisiin menoon, passin uusimiseen tai maasta poistumiseen. Valvoja voi olla aviomies, isä tai muu miespuolinen sukulainen.

Naisten oikeuksia puolustavat aktivistit ovat kampanjoineet vuosikymmeniä valvojajärjestelmää vastaan, ja naisten kohtelu Saudi-Arabiassa on herättänyt voimakasta kritiikkiä myös maailmalla. (Lähde: AFP)

Räppäri Asap Rockyn oikeudenkäynti jatkuu tänään Tukholmassa

Yhdysvaltalaisräppäri Asap Rockyn oikeudenkäynti jatkuu tänään Tukholmassa.

Alun perin oikeuskäsittelyn ilmoitettiin päättyvän tänään. Tuomari Per Lennerbrant on kuitenkin ilmaissut, että aikataulu näyttää venyvän.

Oikeuden on määrä selvittää, syyllistyikö räppäri ystävineen pahoinpitelyyn vai puolustiko hän oikeutetusti itseään.

Suomen MM-ralli pääsee vauhtiin tänään

Suomen MM-ralli alkaa tänään toden teolla. Kauden yhdeksännessä MM-kilpailussa ajetaan tänään kymmenen erikoiskoetta.

Kilpailusta ajettiin eilen Jyväskylän keskustassa Harjun erikoiskoe. Sen voitti Hyundain belgialaiskuljettaja Thierry Neuville 0,7 sekuntia ennen MM-sarjaa johtavaa Toyotan virolaiskuskia Ott Tänakia.

Paras suomalainen oli Fordin seitsemänneksi ajanut Teemu Suninen 2,4 sekuntia kärjestä.

MM-rallissa ajetaan yhteensä 23 erikoiskoetta. Kilpailu päättyy sunnuntaina Jyväskylään.

Naisten pika-aidat Kalevan kisojen päivän herkkupalana

Yleisurheilun Kalevan kisat jatkuvat tänään Lappeenrannassa. Suurin mielenkiinto kohdistuu naisten 100 metrin aitajuoksuun, jonka alkuerät juostaan kello 16.50 ja finaali kello 19.45.

MM-rajan alittaneet Reetta Hurske, Annimari Korte ja Nooralotta Neziri ovat suosikit pika-aitojen SM-mitalistikolmikoksi. Viimeksi mainittu kärsi heinäkuun lopussa kantapäävammasta, mutta vahvisti keskiviikkona olevansa kilpailukunnossa.

Perjantain muita lajeja ovat muun muassa naisten seitsenottelu, naisten korkeushypyn finaali ja miesten moukarin sekä kuulan finaalit.